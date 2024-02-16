搶功春節後住房商機 礁溪晶泉丰旅祭限時優惠

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搶攻農曆春節後國旅商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅官網推出「賀新春。童遊趣」限時優惠住房專案，2月19日上午10點準時開賣，可於2月19日起至5月31日止入住，旅人可選擇入住雅緻雙人客房一泊二食含三燔輕日式早餐及壽喜燒放題晚餐，或是萬元質感泉思家庭套房享2位12歲（含）以下小孩免費入住，專案皆含HAPPY HOUR飲品點心無限享用，每房每晚6,699元起，房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金，官網訂房加購高鐵車票享8折優惠。

礁溪晶泉丰旅表示，農曆春節後天氣乍暖還寒，是適合泡湯的好時節，提前迎接春假闔家出遊熱潮，看準旅人準備規劃春季旅行之際，祭出家庭族群喜愛的「泉思家庭套房」及「雅緻雙人客房」熱銷房型回饋。房客可以好好利用客房內專屬的半露天景觀湯池、亦或是飯店頂樓全台最美的無邊際溫泉泳池，輕鬆享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗，晚間還可在滿溢南洋風情頂樓休憩區，欣賞星空電影院的強檔影片。專案入住皆含隔日輕日式早餐，雅緻雙人客房更含最受旅客喜愛的三燔礁溪壽喜燒放題晚餐，品嘗礁溪在地特色食材的美味饗宴，此一專案適用於熱門的清明連假，及早規劃享受歡樂度假時光同時節省荷包。

礁溪晶泉丰旅「賀新春。童遊趣」限時優惠住房專案，優惠折扣直逼4折，只賣五天，房間數量有限、訂完為止。提醒把握2024年初春賞櫻季，與家人來趟難得賞櫻春遊暖湯小旅行，徹底放鬆身心靈。