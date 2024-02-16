觀光署勒令美加國際旅行社即日起停止經營旅行業業務

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為防止旅客權益受損之情事發生及擴大，維護交易安全。觀光署依消費者保護法第36條及第38條規定，處分美加國際旅行社自即（2/16）日起停止經營旅行業業務三個月。另美加國際旅行社行為涉違反旅行業管理規則部分，觀光署亦就該公司2月9日及10日出發之越南富國島各團違規情事蒐集及檢視具體事證，另依發展觀光條例速裁處各團違規情事。

美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間發生越南富國島事件影響旅客消費權益，觀光署分別於2月13日及15日指派稽查人員前往該旅行社進行查處，發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，且辦理赴越南富國島旅行團因地接社未予接待致旅客權益受損，該公司積欠團費，財務顯有困難，已無法提供履約服務，且損害旅客權益。

觀光署表示，美加國際旅行社招攬未出團旅客部分，已構成給付不能，原預訂於16日以後出發之旅客，旅客得依「國外旅遊定型化契約」第12條規定（因可歸責於旅行業之事由致無法成行）請求該旅行社全額退還旅遊費用並賠償違約金，或與美加國際旅行社約定轉由其他旅行社出團。

本案涉及消費爭議部分，包含已出發發生爭議之旅客或尚未出發之旅客，觀光署已請品保協會成立專案小組協助，品保協會已於2月15日開始接受申訴，申訴電話：（02）2599-5088。