美中外長慕尼黑會面 可望討論拜習通話計畫

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從周五到周日，約50位國家與政府領導人以及百餘位部長將出席慕尼黑安全會議。美國國務院公布，美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員兼外長王毅，將於周五（16日）下午在德國慕尼黑會面。美媒報導說，布、王可望討論美中領導人今春通電話的計畫。

布林肯於周三（14日）至周六（17日）出訪阿爾巴尼亞和德國，在德國期間出席周五（16日）開幕的慕尼黑安全會議。美國國務院發放布林肯周五的行程顯示，他將於當日下午3時30分（台灣時間晚上10時30分）在慕尼黑與王毅會面。

北京周四（15日）曾指，王毅周五至下周三（21日）到德國出席慕尼黑安全會議，會在「中國專場」活動發表演講，就重大國際問題介紹中方立場，亦會訪問西班牙和法國，並在法國舉行中法戰略對話。

此前，王毅與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於1月26、27日，連續兩天在曼谷長談12小時。之後，蘇利文受美國智庫「外交關係協會」之邀，於1月30日發表一場題為「美中關係的未來」演講。蘇利文在演講中表示，白宮對中接觸戰略取得積極影響，美中兩國都同意盡快安排美國總統拜登與中國國家主席習近平通電話。但他也承認，兩國在俄烏問題上分歧嚴重，在紅海和朝鮮半島局勢上也未取得進展。

蘇利文透露，他與王毅的兩天會談中，曾深度討論台海兩岸議題並分享各自立場，但因議題「布滿地雷」，他不能公開內容，只能說在這個議題上，雙方進行了「有用、直接而且坦誠」的對話。

本周五到周日，約50位國家與政府領導人以及百餘位部長將出席慕尼黑安全會議。烏克蘭戰爭、迦薩戰爭以及多個衝突地區都列在會議日程之上。北約、歐盟領導人也將出席。美國副總統賀錦麗周五將在會議發表演說，強調「美國履行全球領導者角色的重要性」。分析認為，賀錦麗和布林肯旨在向歐洲盟國確保，美國將會繼續捍衛其安全。