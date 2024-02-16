彰化延平公園停車場啟用 民代率團體檢提建議

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彰化市延平公園停車場農曆年前風光啟用後，縣議員楊子賢因接獲不少民眾提出使用心得建議，日前與還我特色公園行動聯盟、台灣護樹協會勘，針對遮陽及安全性等9大項目向彰化縣政府提出多項建議。彰縣府表示，該工程仍在保固期內，近期除將再會勘，也將匯整各方意見改善。

縣議員楊子賢表示，家長們最在意遮陽設施，公園的實用性絕對比美觀重要，縣府一定要想辦法於夏季前完成遮陽設施補強。延平公園停車場有設計電動車位，有車主建議電動車位應可在車格加註相關占用罰則，若彰化縣還無相關罰則，車格可改為「優先」而非「專用」，減少可能糾紛。

特公盟秘書長潘汝璧指出，部分遊戲設施的鋪面缺乏墜落防護措施，可能造成遊戲時的嚴重傷害，建議往後兒童遊戲場在開放民眾使用前，先邀請專家民團及兒童試玩，提供使用評估建議，改善後再行開放。

此外，兒童遊戲場旁的廁所未照顧兒童使用需求，且沙坑區未設置專用清洗區，鄰近的洗手台距離太遠，在兒童洗手腳時會帶沙至水泥通道，會增加一般民眾路過的滑倒風險。 台灣護樹協會陳元銘表示，舊有樹木大量移除後的養護情況不詳，且許多樹冠層高大的樹木對應到的樹穴空間明顯不足，鋪面大量水泥化，未來會有浮根導致路面不平的問題，現有老樹、移回樹木傷痕累累，傷口皆未處理，且周圍公園人行道與秀傳醫院動線上也並未銜接。 彰縣府工務處指出，有關針對延平公園停車場暨遊憩設施啟用後，目前該工程仍屬保固期，縣府刻正彙整包括縣議員楊子賢等在內的各機關、社團建議的相關改善意見，邀請專業單位研議改善方案，也將現地會勘，以確保使用者的安全與舒適度。