年後瘦身商品買氣夯 momo滿額送最高8％mo幣無上限

過年期間不忌口，餐餐超澎湃，「瘦身」成為年後熱門話題。momo購物網分享，春節連假過後站上瘦身商品買氣湧現，其中低卡輕食、健身器材、窈窕保健食品為3大熱銷焦點。為助消費者年後瘦身黃金30天輕鬆剷除贅肉，momo即日起多檔優惠聯手出擊，包含美食飲品「年後輕食對策」、健身器材「輕盈窕戰」、保健食品「年後美身大作戰」，下單指定商品單筆消費滿額登記送最高8%mo幣無上限。預估將帶動站上窈窕瘦身商品銷售成長3成。 momo分享，許多消費者年後最重要的是調整飲食習慣，改以具飽足感、低脂低卡、促進代謝的食品飲品為主，像是低脂高蛋白首選「野人舒食」舒肥雞胸，雞腿鮮嫩多汁、加贈腰內豬排口感Q彈，挑戰CP值最高組合；富有滿滿飽足感的「愛上美味」藜麥毛豆，健身教練力薦主食代替品，滿滿膳食纖維營養價值高。 除了飲食，運動也不能少，momo據站上銷售觀察，年後以可帶動全身肌群的跑步機、健身車為銷售主力，佔整體健身器材6成，可拆收、美型款式更是觸動下單的關鍵；另外幫助增加肌力的重訓器材、有氧燃脂的跳繩也備受關注。 窈窕保健食品也是不可或缺的年後瘦身戰友，其中促進新陳代謝的酵素、幫助腸胃順暢的益生菌，以及健身控必備的乳清蛋白討論度最高。為幫助消費者年後甩肉，momo多檔優惠聯手出擊，包含美食飲品「年後輕食對策」即日起至2月29日單筆消費滿2000元送3%mo幣(上限100元)；健身器材「輕盈窕戰」即日起至2月29日，指定商品單日消費滿3000元登記送300mo幣；保健食品「年後美身大作戰」即日起至2月21日下單指定商品單筆消費滿4688元登記送8%mo幣(無上限)。