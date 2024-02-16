《人工生殖法》首場公聽會2／27舉辦 全程臉書直播

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《人工生殖法》修法討論多時，其中針對代理孕母開放議題，正反兩面爭論未有共識。衛福部國民健康署趕在農曆年公告，將於27日舉辦首場公聽會，預計邀請超過百名專家學者及團體代表出席，並且全程在臉書直播，民眾可在10日內留言發表意見，國健署也將納入意見蒐集。

第11屆國會即將開議，《人工生殖法》是本會期修法重點之一。過去主要討論無子宮或子宮無法生育的女性及其配偶可否開放尋求代孕。2019年國內開放同性婚姻，同性伴侶主張他們也有生育權，其中男男伴侶需借助代理孕母，爭議更大。由於婦團反對聲浪頻頻，衛福部長薛瑞元今年1月表示，預計年後召開至少2場公聽會。

國健署7日公告，考量社會各界對此修法議題正反意見均有，以及專家一致建議優先考量人工生殖子女最佳利益，另須考量此修法是否符合國民倫理與感情，以及代理孕母等第三人權益保障等層面問題，因此辦理公聽會，作為修法參考。

根據公告內容，《人工生殖法》首場公聽會將在27日下午2點舉行，場地另行公告；第二場暫定3月舉行，日期未定。國健署長吳昭軍表示，將邀請法律、兒權等領域專家，以及醫學、兒權、婦權及同性平權等領域相關團體，能想到的對象都有邀。

公聽會也會邀請立法院衛環委員會委員，以及司法院、行政院性平會、法務部、內政部、金管會、衛福部社家署等機關代表，預計將有100人出席。另外，公聽會將全程在國健署臉書粉絲專頁直播，民眾可在公聽會舉辦日起10天以內，在該貼文處所發表意見。

吳昭軍表示，首場公聽會將說明《人工生殖法》的目的及時代變遷，討論究竟要不要修、修法範圍有多大。會後將彙整各界意見，再召開第二場，希望能聚焦結論；若仍無共識，也不排除召開第三場。