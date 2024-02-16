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期貨最新報價 2／16期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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2/16(五)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天18時16分(較開盤參考價) 上漲34.00點，為18,673點。

2.盤後時段電子期024今天18時13分(較開盤參考價) 上漲1.35點，為963.30點。

3.盤後時段小電子期024今天18時13分(較開盤參考價) 上漲1.55點，為963.50點。

4.盤後時半導體30期貨024今天16時29分(較開盤參考價) 上漲4點，為5,291點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨034今天17時36分(較開盤參考價) 上漲0.10點，為141.70點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時06分(較開盤參考價) 上漲23.00點，為38,800點。

7.盤後時段美國標普500期064今天17時49分(較開盤參考價) 上漲7.25點，為5,112點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 上漲79.00點，為18,022點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時13分(較開盤參考價) 上漲21.50點，為4,630點。

10.盤後時段富時100指數期貨034今天16時01分(較開盤參考價) 下跌5.00點，為7,621點。

11.盤後時臺幣黃金期貨044今天18時10分(較開盤參考價) 下跌1.5點，為7,656點。

12.盤後時布蘭特原油期貨054今天17時44分(較開盤參考價) 下跌20.00點，為2,552點。

資料來源：台灣期貨交易所

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