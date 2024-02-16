金與正提及岸田訪平壤可能性 美國務院：支持日朝對話

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日本共同社報導，美國國務院負責北韓事務的朴正（Jung H.Pak）15日關於北韓勞動黨總書記金正恩之妹、黨中央委員會副部長金與正提及日本首相岸田文雄訪朝可能性的談話，表示若日朝間的對話能夠實現，將予以支持。他向媒體稱「支持與北韓的所有外交和對話，對日本政府為解決綁架問題做出的努力給予大力支持」。

朴正同時表示「要說或許會發生什麼還太早」，他就北韓的外交方針指出「對與中俄以外國家的外交沒有興趣」。說明稱2021年1月以來，北韓對美國拜登政府的呼籲毫無反應。

關於北韓的核設施，朴正分析稱處於可進行實驗的狀態，正在等待金正恩的政治判斷。他認為沒有跡象顯示北韓會馬上發起軍事行動，但表示「不會放鬆，將強化延伸嚇阻」。

關於金與正提及岸田訪朝可能性的談話，日本政府16日就其內容和朝方的意圖進行了分析。官房長官林芳正在記者會上表示：「正在留意。包括如何評價在內等細節，因有可能對談判產生影響，在此不予置評。」

該談話稱綁架日本人問題已經解決。林芳正強調：「已解決的主張完全無法接受。基於《日朝平壤宣言》，全面解決綁架、核與導彈等懸而未決事項的方針不變。」當被問及朝方的用意時，林芳正未予評論。

有觀點認為，該談話目的是給美日韓三國合作製造罅隙。日本政府相關人士指出「如果顧及到北韓，給合作造成影響將是本末倒置」。

金與正前一天通過朝中社發表談話稱，只要日本摒棄對北韓行使正當防衛權指手畫腳的陋習，不再拿已得到解決的日本人被綁架問題說事，那麼兩國就沒有理由不靠攏，岸田文雄訪問平壤的日子也會到來。不過，金與正強調稱，這只是她個人見解，據她所知，北韓領導班子沒有改善朝日關係的任何構想，對兩國接觸也毫不關注。

韓國外交部官員16日稱，朝日接觸應該朝著有利於北韓無核化和韓半島和平與穩定的方向推進，並表示，韓方正就朝日接觸、朝核和北韓問題等與日方保持緊密溝通，韓美日為北韓重返無核化軌道展開密切合作。但對於朝日接觸的內容，該官員表示，這不是韓方可具體言及的事項。

據悉，岸田本月9日出席眾議院預算委員會會議，表明推進與金正恩舉行首腦會談以解決日本人被朝綁架問題的意志，並表示日方正在具體展開各種活動，但未提及詳情。有觀點據此推測，朝日正或就相關事宜進行溝通。

關於面對金正恩的方式，岸田介紹稱「鑑於近來日朝關係現狀，強烈感覺到必須大膽改變現狀。」他表示「我自己將主動採取行動，構築最高層之間的關係。」

岸田在答辯中沒有作出會被解讀為譴責北韓核與飛彈問題之類的發言。他可能是想向金正恩展現對話姿態，謀求其對首腦會談的積極應對。

圍繞日朝關係，據稱去年春季前後日本政府相關人士與朝方暗中進行了多次接觸。今年1月上旬金正恩就能登半島地震致慰問電，岸田對此表示感謝。