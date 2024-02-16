《國際政治》工黨補選搶2勝 英國曝政黨輪替跡象

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國工黨兩名新議員在周五獲得勝選，對首相蘇納克(Rishi Sunak)領導的保守黨造成威脅，也透露出反對黨工黨有望在今年稍晚贏得全國大選。

兩席的敗選突顯出執政黨的頹勢，保守黨支持者擔心在全國大選失敗，希望蘇納克改變路線。

隨著工黨在民調當中領先，蘇納克可能會認為，有必要屈從黨內一些人的要求，為日益不滿的選民提供選舉前更右翼的保守主義議程。

而工黨一片歡欣鼓舞，工黨領袖史塔默(Keir Starmer)在聲明中表示：「在保守黨的據點中獲勝，我們可以自信地說，工黨重新為勞動人民服務，我們將不懈努力，為他們提供服務」。

工黨在英國中部城鎮Wellingborough以13,844票對7,408票的優勢，推翻了保守黨，贏得了議會席位。民意調查專家John Curtice說，這是執政黨有史以來最糟糕的補選被逆轉。

在英格蘭西南部的Kingswood，工黨以11,176票戰勝保守黨候選人的8,675票。

儘管執政黨經常在補選當中落敗，但保守黨多年來佔據的兩個議會席位，補選的慘敗，帶給蘇納克巨大壓力。

許多選民對嚴重的生活成本危機、國營醫療服務的漫長等待時間，以及頻繁的公共運輸罷工事件感到憤怒。民調專家Curtice說，工黨黨魁史塔默看起來仍「有望成為我們的下一任首相」。