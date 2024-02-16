前往主要內容
工商時報LOGO

《其他電》貿聯-KY設首位營運長 今年營運拚向上

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】貿聯-KY(3665)因應全球經濟產業變化，2023年啟動組織優化，設置首位營運長，由原先擔任INBG資深副總裁暨董事總經理Florian Hettich出任，展望今年，貿聯-KY董事長梁華哲表示，今年營運有望比去年好。

通膨升息及地緣政治衝擊全球經濟產業，貿聯-KY營運也受到衝擊，2023年前3季稅前盈餘為18.09億元，年減37.95%，每股盈餘為11.26元，累計2023年合併營收為509.03億元，年減5.14%。

儘管2023年營運表現平平，貿聯-KY進行許多組織優化，其中包含設置集團創辦以來的首位營運長—Florian Hettich，貿聯-KY表示，Hettich營運長原先擔任INBG資深副總裁暨董事總經理，在INBG被貿聯併購前，於LEONI AG管理工業解決方案事業群，公司將借重其營運長才，並優化資源整合、發揮組織綜效。

值得一提的是，2023年貿聯透過提高營運效率、強化供應鏈運作，有效降低了庫存水位，2023年第3季較2022年同期降低13%，預期今年庫存調整將會回歸正常水平；營運資本的優化亦反映在營運現金的大量流入，2023年光是前3季已有新台幣31億自由現金流，相比於2022年全年14億元，已創下史上新高，目前現金流仍然強勁。貿聯除善用現金流入、逐步降低負債比並優化資本結構外，也快速推動各項重大投資，為2024及未來中長期的成長奠定良好基礎。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 八大官股賣台積改買「他們」 達人砸千萬卡位、抱3年等賺4成

  2. 買0050落伍了？他存這檔1年後大賺40萬

  3. 這檔金控股1字頭長期配息奪冠 6檔殖利率逾4％穩穩賺

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。