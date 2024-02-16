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台北國際書展 信誼基金會打造4米高五味太郎遊樂園

  • 中時即時 林志成
信誼親子館大型五味太郎繪本延伸遊具將出現在台北書展邀請親子一起來玩動腦遊戲。（信誼基金會提供／林志成台北傳真）
信誼親子館大型五味太郎繪本延伸遊具將出現在台北書展邀請親子一起來玩動腦遊戲。（信誼基金會提供／林志成台北傳真）

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今年台北國際書展將在20日至25日舉行，信誼基金會再次以國際童書大師五味太郎的作品為題，為親子打造近四米高的遊戲城堡，讓民眾體驗當代日本最具代表性的圖畫書作家「五味太郎」的童趣。

日本國際知名度最高的圖畫書作家五味太郎，發表過的作品超過450部，並授權全世界三十幾個國家出版。其中，《小金魚逃走了》光是在日本，銷售就超過了330萬冊。他也是台灣翻譯作品出版量位居第一的作家，出版書籍高達80餘本。 暌別12年後，信誼基金會在台北國際書展期間再次邀請大師來台。同時，信誼以五味太郎的作品，延伸設計10組大型探索遊具，即日起在「信誼小太陽親子館」推出「五味太郎的動腦派對」遊戲區，並以精華版同步在2024台北國際書展現場打造「五味太郎的遊樂園」和親子見面。

在這近4米高的遊戲城堡，規畫5組免費互動遊戲。讀者進入「五味太郎的遊樂園」，可以和書中經典角色：小金魚、小雞、小鳥、鱷魚怕怕、兔子先生、高帽子人偶等等打卡拍照，在找尋小金魚的過程中，找找看哪個熱氣球是一樣的、比比看誰的高帽子矮、找找看哪一塊拼圖多出來、用電子紙大玩視覺遊戲…，在遊樂園中盡情開懷體驗大師書中的創意和驚喜。

五味太郎訪台期間僅有的三場公開活動，23日(五)下午國際書展主題廣場「五味太郎眼中的世界」、24日(六)上午國際書展兒童沙龍活動區信誼故事老師帶領「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」、24日(六)下午誠品生活新店4樓光合廣場「五味太郎：不受拘束的作家日常」，在輕鬆對答間，挖出大師的創意源泉，品味大師分享的生活日常。

展期信誼線上、現場同步推出多項優惠活動，包括單書79折、3書75折、5書7折、多款主題套書68折優惠，購買五味太郎《創意的遊戲書》套書，還加贈信誼小太陽親子館親子套票一張。

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