今年來集中市場日均值3,171億元 券商樂開懷

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證交所統計，今年開盤至2月16日止，共27個交易日，集中市場成交值為8.56兆元，日均值更衝上3,171.04億元，股票成交量週轉率也突破10％、達10.64％。台股交投熱絡，對證券商經紀部門獲利助益最大。

證交所統計，2月16日台股收18,607.25點，周漲511點，漲幅2.82％，台灣50指數收盤為14,179點，周漲461.52點，漲幅3.36％，寶島股價指數收盤為21,329.92點，周漲575.81點，漲幅2.77％。

產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲5.06％最大，跌幅以觀光餐旅類指數下跌3.28％最大。

本週集中交易市場總成交值為9,274.19億元，全體上市股票成交金額為8,604.27億元，股票成交量週轉率為0.98％。

各產業上市成交值前三名為：半導體類3,113.11億元，占全體上市股票交易金額36.18％；電腦及週邊設備類2,058.91億元，占全體上市股票交易金額23.93％；電子零組件類1,025.56億元，占全體上市股票交易金額11.92％。

成交量週轉率前三名產業為：電腦及週邊設備類4.16％、電子零組件類2.83％、數位雲端類2.76％。

此外，至2月16日止，全體上市公司市值為59兆1,359.51億元，周市值增加1兆6,154.24億元，增幅約為2.81％。