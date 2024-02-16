藥華藥Ropeg向日本PMDA申請進行第二期臨床試驗 擴展新適應症

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藥華藥（6446）宣布，旗下創新長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）用於復發或難治性成人T細胞白血病／淋巴瘤（ATL），向日本PMDA申請進行第二期臨床試驗，待審查通過後即可展開試驗。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg在骨髓增生腫瘤領域（MPN）治療已有長足發展，獲多國核准用於真性紅血增多症（PV），也進行原發性血小板過多症（ET）和早前期原發性骨髓纖維化（Early PMF）第三期臨床試驗。本次在日本進行以Ropeg用於成人T細胞白血病的第二期臨床試驗，期望發揮Ropeg治療潛力到更廣泛的血液疾病領域，造福更多病患。

藥華藥以原創性長效型創新生物新藥研發PEG技術平台及高難度小分子合成藥物技術等為基礎，配合跨國研發合作模式，製造一系列突破性新藥產品，幫助病患對抗血液腫瘤、慢性肝炎及某些嚴重癌症。

藥華藥指出，成人T細胞白血病是一種罕見且侵襲性極強的成熟T細胞腫瘤，與第一型人類嗜T淋巴球病毒（HTLV-1）感染有關，盛行於日本西南部、加勒比海群島、西非、伊朗東北部和中南美洲，台灣也有一定比率。

HTLV-1影響全球約一千萬人；據流行病學報告，日本約一百萬感染HTLV-1帶原者，HTLV-1帶原者每年發展為成人T細胞白血病發病率約為每10萬名HTLV-1帶原者中57至137例。

成人T細胞白血病的預後不佳，總存活期短。現行治療方法包括抗病毒藥物zidovudine配合干擾素治療，及化療、骨髓移植、單株抗體治療等。

干擾素具有抗病毒、抗腫瘤和調節免疫系統功能等特性，藥華藥本次在日本申請以Ropeg單一療法用於成人T細胞白血病的第二期臨床試驗，希望Ropeg可改善目前治療成果。