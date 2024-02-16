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台北燈節17日全面展開 觀傳局推5大亮點、3賞燈路線

  • 中時即時 黃敬文 王英豪
台北燈節「龍躍光城」將於17日在台北西區全面開展，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今年共設置123座燈組；圖為主燈「城現光龍」，創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」，以「一紙成型」的創作精神賦予作品生命，結合西門町電影、歌仔戲等元素，凸顯文化傳承。（王英豪攝）
台北燈節「龍躍光城」將於17日在台北西區全面開展，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今年共設置123座燈組；圖為主燈「城現光龍」，創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」，以「一紙成型」的創作精神賦予作品生命，結合西門町電影、歌仔戲等元素，凸顯文化傳承。（王英豪攝）

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2024台北燈節「龍躍光城」將於17日在台北西區全面開展，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今年共設置123座燈組；台北市觀光傳播局推薦台北燈節必賞5大亮點，以及3條賞燈攻略路線，邀請國內外旅客搭捷運逛燈節，留下美好回憶。

觀傳局介紹，今年燈節必看的「5大亮點」，首先是今年展期長達31天，提前於農曆春節前讓民眾及旅客感受年節氛圍，一直延續到元宵節後；第二為主燈「城現光龍」由策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓，搭配每半小時的3分鐘主燈秀，配樂由音樂製作人K6劉家凱結合在地文化元素創作。

觀傳局提到，第三是首創巡遊燈組「九小龍」，以「龍生九子」典故為概念，由人力三輪車變身，外型可愛、擁有五顏六色的光彩，在展區四處穿梭、點亮商圈各角落，第四為今年光雕展演「北門映像」更首次加入互動式體驗，民眾透過手機掃描QR Code，便能將新年期許和祝福投影在北門上。

觀傳局說，最後則是特別邀請日本知名當代藝術家小松美羽共同打造燈飾「世人皆可成龍」，以其同名畫作為靈感創作，為首次以戶外大型沉浸式燈組型態展出。

此外，觀傳局也推薦3條賞燈路線，其中民眾可搭乘捷運至北門站由1號出口出站，就能從北門展區一路由北到南遊逛，途經北門展區亮點燈組「圓方之間」、由16個本市友好城市展出特色文化燈組的「友好燈區」、孝字號天橋上由福星國小、西門國小師生共創的燈籠隧道「龍騰四海」、中華路「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」，直到西門紅樓廣場欣賞「城現光龍」主燈秀。

另外也可從捷運台北車站出發，途經交八廣場欣賞多個企業響應燈組「MILU 戰船」、「點亮永續地球」等、北門廣場小松美羽作品「世人皆可成龍」，再一路漫步橫跨天橋燈籠隧道「龍騰四海」，再到中華路上欣賞「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」等燈組，最後以欣賞主燈秀畫下完美句點。

最後一條則從捷運西門站出發，推薦可由1號出口出站先欣賞「城現光龍」主燈秀，再前往西門展區「蘋安／平安」、「不夜城」，接著往北沿路至中山堂廣場參觀競賽燈區、「龍臨四海 五福臨門」等，最後途經中華路「樂悠悠」、「耀西門」、天橋燈籠隧道「龍騰四海」、友好燈區，再到北門廣場欣賞光雕展演「北門映像」，共有7種不同主題，包含從光影開始、自然人文、趣味台北、運動、藝術流行、未來台北與龍躍光城，還可體驗新年願望QR Code互動投影。

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