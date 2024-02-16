響應綠色金融投資ESG基金 安泰銀推線上定期定額 終身0手續費

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安泰銀行以實際行動響應綠色金融，落實ESG企業永續，攜手客戶作伙投資ESG基金，推出「線上投資ESG，終身0手續費」的基金投資優惠方案。自2024年2月1日起，透過安泰網路銀行、行動銀行ESG基金定期(不)定額投資，可享終身免申購手續費優惠。

安泰銀行理財產品部協理陳昱亨表示，新年甫開始，鼓勵民眾即可透過定期(不)定額投資，每月規律的強迫儲蓄，早一步養成自律的理財習慣，利用複利效果，為自己預約未來財富。

陳昱亨指出，最新在2023年11月於阿聯國杜拜舉辦的COP28(聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會)中，全球資產管理業龍頭貝萊德資產管理宣布，將參與阿拉伯聯合大公國新設的300億美元氣候基金；更有撰文指出金融業從來沒有這麼大規模參加聯合國舉辦之締約會議，顯示響應ESG的投資將是未來全球投資的新顯學。

陳昱亨指出，投信投顧公會ESG基金數據專區資料顯示，2023年底ESG境內基金規模與ESG境外基金國人持有總額合計新臺幣5,278億元，相較2022年底新臺幣3,519億元，大幅成長50％，較2021年底更是大幅成長超過107％，顯示永續投資熱潮持續延燒。

安泰銀行此次推出「線上投資ESG，終身0手續費」基金投資優惠方案，凡符合集保基金資訊觀測站中ESG基金專區所列之基金，且經安泰銀行內部商審通過上架程序，民眾透過線上投資定期(不)定額即可享受終身0手續費優惠，讓投資人安心且輕鬆掌握ESG大商機。

安泰銀行觀察，年終獎金理財方式中，購買基金是相對更受民眾喜愛，其次是債券和保險。

陳昱亨表示，過往客戶投資基金，都會擔心手續費負擔，為協助解決這個問題，安泰銀行此次推出兩種線上定期(不)定額專案方式，除響應永續提供客戶0手續費投資ESG專案外，亦提供客戶投資ESG以外基金的投資優惠。

第一項專案是針對全系列境內／外前收型基金(不包含專案二適用之ESG基金)，每一憑證依扣款次數享級距折扣優惠，第1～12次3折，第13～24次2.5折，第25次以上終身2折，不限申購筆數，扣款次數越多，折扣越多。

第二項專案則是針對架上境內／外前收型ESG基金，每一憑證享終身免手續費優惠。陳昱亨指出，定期(不)定額購買基金具有分散風險、累積長期財富的優勢，此外，透過長期定期投資也能平攤市場波動，並搭配ESG的趨勢，有機會降低市場波動對投資組合的影響。

安泰銀行普惠財富金融推出「線上投資ESG，終身0手續費」基金投資優惠方案，優惠期間自2024年2月1日起至2025年1月31日止，透過降低線上基金定期(不)定額投資負擔，幫助客戶掌握理財起步的最好時機，讓更多的客戶可以善用定期(不)定額基金理財，放大年終獎金。此刻正是開始定期(不)定額投資的好時機，新年度新規劃，投資人可著手布局自有資產。