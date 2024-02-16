半導體股外 春江水暖哪些產業知？ 美股產業ETF搶先機

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農曆封關期間，美股牛市沖天，帶動台股在新春開紅盤後，一舉突破歷史高點。除了半導體外，美股還有哪些產業扮演領頭羊角色？ 法人統計，美資訊科技、工業、人工智慧、運輸、金融、醫療保健等產業類，均已攻克2022年第一季的高點，今年以來表現仍強勢，呈現欣欣向榮局面。

今年以來半導體指數上漲9.16％，並早已突破2022年初美股的高點，2022年以來仍創下15.51％的報酬；而尖牙指數（FANG＋）更強於半導體，不論今年以來或2022年來，報酬率更勝於半導體。台股近期在挑戰歷史高點的同時，美產業股早已披荊斬棘，收復了兩年前高點，且於近期也創下亮麗表顯。

美國哪些產業頗有領頭之姿，帶領景氣迎春？口袋證券產品處副總鄭琮寰指出，尖牙指數（FANG＋）是追蹤10檔眾所皆知的重量級科技公司股票，具集中火力但分散不夠的缺點，若投資人想穩健布局，如S＆P 500資訊科技指數、NASDAQ電腦指數、S＆P 500工業指數、NASDAQ運輸指數、S＆P 500電信服務指數、S＆P 500金融指數、MSCI世界醫療保健指數等，這些產業別除今年表現活躍之外，更早已領先突破2022年高點，除展現領頭之姿也兼顧分散布局優勢。

鄭琮寰指出，美股產業類多元有活力，除上述大分類產業別外，去年掀起的AI人工智慧浪潮，也紛紛都已編纂指數追蹤相關企業，這些指數今年以來表現依舊充滿活力。

口袋證券總經理林聖哲指出，美國各類產業追蹤指數一旦問世後，也都有對應的ETF可供投資人參與其中。投資人可以透過券商複委託的服務，跨足美國ETF的投資，參與美國產業領頭的先機，也為自己口袋資產配置。