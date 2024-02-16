台積電效應 這兩地計算去年賣屋所得將變貴

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

另類台積電效應？財政部16日公告各地2023年計算房屋交易所得額時，按房屋評定現值的一定比例，全台有過半地區所得額標準被調高1至5個百分點，其中被調足5個百分點的僅台南市新市區和善化區，依房屋評定現值的16％和15％被拉高至21％和20％，台南市也是全國22縣市唯一被調整到5個百分點者。被調高4個百分點的則僅高雄前鎮區。

至於被調高3個百分點的，六都中以台中市最多，包括北囤、北區及南區、太平、潭子和大里、大雅、沙鹿、清水、外埔、東勢、新社及大安區；高雄有左營及苓雅、楠梓及小港、塩埕、仁武、烏松、橋頭及路竹、岡山及燕巢、大社居次；台南市則有北區、安南區、仁德及歸仁區、關廟、山上及後壁區和玉井區；新北市則有板橋、永和、中和、三重、新店、蘆洲、新莊和土城；桃園市僅龜山。

其中，全台最高的還是台北市，調高1個百分點後，是依房屋評定現值的45％計算；至於新北市板橋、永和、中和、三重、新店、蘆洲、新莊和土城調高3個百分點後，也首度破4成，須用評定現值的41％計算所得。這也是全台唯二比重超過4成的地區。

財政部表示，相關比例由各地區國稅局實地調查並按區域適度分級訂定，考量部分地區交易熱絡帶動當地整體房價上揚，或為期與經濟發展程度相當鄰近地區衡平，因此調增該等地區所得額標準1％至5％，以反映地區差異及市場行情。

財政部表示，全台共有368個行政區，本次調整196區，比重達53％。