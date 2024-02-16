達梭系統在3DEXPERIENCE關鍵探討

充滿期待的2024全新開始，達梭系統3DEXPERIENCE World 2024在德州達拉斯舉辦，從2月11日至14日為期4天，實威國際(8416)為您帶來現場相關重點介紹。這是一個技術盛會，更是一個創意與想像力的狂歡派對。達梭系統以推動設計與製造業創新為核心價值，本次大會次以「IMAGINE」為主題，慶祝25周年紀念，並宣告對未來25年技術革新的遠大目標。

達梭系統董事會執行主席Bernard Charles在大會首日感謝了全球支持者的不懈支持，並預告了一個結合雲端、模擬與AI的創新未來。他的話激勵了在場的每一位參與者，也點燃了無數創作者的創新火花。

在這場科技盛會中，達梭系統3DEXPERIENCE Works資深副總裁Gian Paolo Bassi強調，小型企業通過AI可以變得更加敏捷和創新。這不僅是對技術的期盼，也是對未來可能性的無限憧憬。他也談到在AI的運用上，生成式AI的使用是最受到設計應用業界的期待，Gian Paolo Bassi舉例說，如同在製造上，工程圖是最為重要的一環，如果能夠運用AI生成工程圖，那對於整個製造產業都是很大的革新，相信這也是未來AI結合設計的努力發展方向。

達梭系統3DEXPERIENCE Works資深副總裁Gian Paolo Bassi。圖/業者提供

當談論創新與技術時，AI的角色無可替代。達梭系統透過SOLIDWORKS公佈的一項調查，展現了一個令人興奮的結果：在美國和歐洲的科技產業中，超過四分之三的企業已經在使用AI來協助設計、整合和機器學習。這不僅顯示了AI技術的廣泛應用，也反映了當前對於擁有競爭專業技能員工的渴求。

然而，技術的進步也帶來了新的挑戰，如網路安全問題。這份調查也顯示，儘管有73%的受訪者對網路安全表示擔憂，但只有40%的員工擁有適當的網路安全技能。這一差距不僅增加了產品和服務成本，也延緩了上市時間，影響了收入。達梭系統在進行雲端3DEXPERIENCE創新平台的運作，就以網路安全為首要重點，結合SOLIDWORKS的設計創新，將雲端的資料安全進行最高程度的保護，讓全球使用者不論在何時、何地都能自由安心使用始於自己的設計資料和內容。

3DEXPEROENCE World 2024大會期間，來自超過30個國家、4700名參與者展現了無比熱情，見證了達梭系統對未來創新的承諾，也參與了關於如何透過技術解決現實問題的深入討論。這場盛會不僅是一個技術展示的平台，更是一個思想交流和靈感碰撞的場所。

在這個由創意驅動的時代，達梭系統正引領著一場創新的革命，結合雲端、模擬與AI的整合，以及對未來工業設計和製造的深遠影響。正如達梭系統所展現的，未來將是一個更加智慧化、互聯網化的世界，而3DEXPERIENCE World 2024正是這個未來的縮影。

透過這次大會，達梭系統實現了對技術創新的熱情和承諾，更感受到了一個產業領導品牌對於未來可能性的無限潛能。從AI的普及應用到網路安全的重要性，再到小型企業的創新能力，每一個話題都充滿了對未來的思考和探索。

3DEXPERIENCE World 2024現場有超過30個國家、4700名參與者。圖/業者提供

隨著活動圓滿結束，參與者們滿載而歸，帶回了關於技術和創新的知識，也帶回了對未來的希望和夢想。達梭系統3DEXPERIENCE World 2024展示了一場創新技術的展示，以及關於設計未來的共鳴。