熒茂擬以每股72元 公開收購鉅邁最高30％股權

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

熒茂光學（4729）16日召開董事會決議通過，以每股72元公開收購台灣鉅邁（8435）已發行之普通股股份，以16日收盤價64元計算，溢價約為12.50％，預定最高收購約5～30％股權。

熒茂表示，公開收購期間為2月20日至3月20日止，預定最高收購數量為951萬股、約30％股權，最低收購數量為158.5萬股、約5％股權，若參與應賣數量達最低收購數量，此次公開收購條件即為成就。

公開收購人熒茂為觸控面板及觸控顯示器模組產品的製造商，著重在客製化的軟硬體結合及TDM產品的完整解決方案，主要應用於醫療、國防軍控、工控、車載等領域。熒茂成立近20年以來，積極開發高亮、高溫、高濕、震動等應用於嚴苛環境下的產品，透過兼具電阻式與電容式的觸控生產技術，滿足客戶所需。近年來將其既有的光學貼合技術延伸應用於電子紙顯示器，以提供客戶更多元的選擇及拓展產品應用領域。

鉅邁是專業的工業水化學處理廠商，主要經營範圍為工業水處理藥劑之生產、銷售、售後服務、研發及技術諮詢，能提供完整的水處理方案，為長期深耕工業水處理藥劑廠。所服務的客戶行業主要有石化、鋼鐵、電力、紡織、塑膠、電子、辦公大樓及公共設施等領域，產品效益主要是防止設備（管線）腐蝕、結垢、微生物、沉積問題，以協助提升運轉效率，減少設備異常停機，達到節水、節能，減少電費支出，以及減少排污等目的。鉅邁近幾年來營運績效良好，且獲利能力及現金股利均屬穩定，財務結構也相當穩健。

熒茂表示，此次以公開收購方式取得鉅邁普通股股份，主要是基於財務性投資目的，認列合理之投資收益。再者，鉅邁屬於水資源再利用的ESG概念股，在極端氣候盛行及日益嚴謹的環保法規要求下，該產業未來成長可期。而該公司又是長期深耕在冷卻水、製程用水方面之領導企業，預估未來的發展潛力將會優於其他同業。