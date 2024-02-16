年後轉職潮蓄勢待發 開工日履歷開啟數創新高

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農曆年後的首個開工日，職場上充滿著轉職情緒。1111人力銀行指出，15日網站上的履歷開啟數超過160萬筆，數字衝上歷年新高，目前市場上金融投顧與保險、資訊科技、餐飲住宿等產業對於人才需求最迫切，釋出逾17萬工作機會。

1111人力銀行資料庫統計，平台上15日有高達160萬筆履歷被打開，規模創新高，當日平台的流量與投遞履歷的主投數也雙雙翻倍。對於這波轉職潮，1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，其實潛在轉職者在過年期間已在備戰醞釀，今年農曆年假適逢2月，年前有充分時間讓這批用戶提早規劃。

曾仲葳指出，1111人力銀行平台網站流量在農曆年前一周就有明顯提高，相較去年同期約增長20％，反映出這些轉職者想要提前卡位的心態，亦有許多上班族是邊等待年終、邊尋找下一份合適職缺。

在求職市場結構方面，曾仲葳表示，觀察今年第一季人才需求狀況，最急缺的是基層人力與中階技術人才兩大類型，其中又以「金融投顧／保險相關」、「資訊科技」、「餐飲／住宿」三大產業對人才的需求最迫切，合計在1111人力銀行平台上釋出17萬3千多個工作機會，讓不少上班族多轉職選擇。

此外，1111人力銀行為鼓勵求職者找到理想企業，推出「找工作送1萬」活動，若在平台上投遞履歷，並經企業通知面試並且錄取，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包為自己加薪。