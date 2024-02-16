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影》水上巨龍璀璨點燈 盧秀燕大讚中台灣燈會「逛到腿痠」

  • 中時即時 潘虹恩
2024中台灣元宵燈會「台中龍賀！」16日晚間於台中中央公園登場，由台中市長盧秀燕等人開幕點燈，現場高達76米水中巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在滯洪池水域，搭配睜眼、抬頭、舉身、吐息等動作超吸睛。（潘虹恩攝）
2024中台灣元宵燈會「台中龍賀！」16日晚間於台中中央公園登場，由台中市長盧秀燕等人開幕點燈，現場高達76米水中巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在滯洪池水域，搭配睜眼、抬頭、舉身、吐息等動作超吸睛。（潘虹恩攝）

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2024中台灣元宵燈會「台中龍賀！」16日晚間於台中中央公園登場，由台中市長盧秀燕等人開幕點燈，現場高達76米水中巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在滯洪池水域，結合發光立方體展演，氣勢磅礡；盧秀燕表示，今年動用5局處打造8燈區，豐富內容能讓民眾逛到腿痠、肚子餓，歡迎全台民眾前來賞燈。

盧秀燕與多位地方民代、局處首長16日晚間6點多出席中台灣元宵燈會開幕，晚會由日本青森縣平川市睡魔演奏組以太鼓及笛子演奏「Neputa」傳統音樂舞蹈揭開序幕，隨後由舞鈴劇場帶來《榮耀之光》，表演相當精彩。晚間7點多，盧秀燕等人一同為燈會點燈，高達76米水中巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在滯洪池，結合發光立方體展演，氣勢優美而磅礡，水域周圍也湧入滿滿民眾一睹主燈風采。

盧秀燕表示，中台灣元宵燈會的規模與國家級台灣燈會規模相當，中央公園約是大安森林公園的2.58倍，去年首度將燈會移師中央公園，動用2個局處布燈，民眾叫好叫座、欲罷不能；今年動用5局處打造8燈區，光民政局就有29區公所布燈，各有特色；主燈區有則有近80米巨龍主燈盤踞在水上，非常漂亮，豐富內容能讓民眾逛到腿痠、肚子餓，歡迎全台民眾前來賞燈。

2024中台灣元宵燈會「台中龍賀！」16日至25日於中央公園登場，「龍賀」採台語諧音「樣樣好」，傳達台中樣樣好的美好生活意象。台中市觀旅局、民政局、教育局、農業局與建設局結合公園地景打造台中龍賀、龍之異次元、翠谷之心、Party龍、馬卡龍、夢境森林、誰在呼攏、小小backpacker賞燈趣等8大燈區，相當吸睛。

觀旅局指出，「台中龍賀」主燈每晚6時到9時每個整點都有3分鐘主燈秀，搭配巨龍睜眼、抬頭、舉身、吐息，結合發光立方體表演，宛如巨龍把玩著龍珠，氣勢磅礡。

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