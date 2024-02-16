專家：印尼大選後經濟穩定 預計將迎大量外資

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印尼大選於14日落幕，國防部長普拉伯沃可望當新總統，成為佐科威的接班人；雅加達指數在選後連2天齊漲，顯示投資人對新政府感到放心。專家表示，因普拉伯沃多次承諾延續現有政策，未來可能迎來大量外資，經濟會維持穩定。

印尼選舉委員會今天根據已經開出的50%選票指出，普拉伯沃（Prabowo Subianto）與現任總統佐科威（Joko WIdodo）的兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）預計能以大幅差距贏得印尼總統選舉。

印尼股市於14日大選後走高，雅加達綜合指數連2天上漲，今天收在7335.54點。

專家表示，股市上漲顯示選舉結果對市場產生正面影響，因投資人對新一任總統將採取的政策，感到確定且放心，並預測未來幾個月，進入印尼的外資也將大幅增加，許多投資人皆指出，新總統是現任政府的延續，這被認為將有利於印尼政局維持穩定。

印尼金融銀行（Bank Danamon）經濟學家伊爾曼（Irman Faiz）向中央社表示，普拉伯沃承諾會延續佐科威的計畫，包括遷移首都等政策，未來能吸引更多外資進入印尼。

他說：「在投資環境變化和基礎設施項目加速推動下，過去幾年，外國直接投資（印尼）持續成長。」

伊爾曼對於政府訂定約7%的經濟成長率感到樂觀，並說根據未來建設計畫，估未來5年經濟表現會愈來愈好，範圍約介於5.5%至6%。印尼統計局數據顯示，印尼2023年全年GDP增長5.05%。

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）也向中央社表示，普拉伯沃和吉伯朗在首輪選舉中獲勝，因此避免了需要舉行二輪選舉的可能，投資人認為，這是政府各方面制度和計畫將延續的跡象，並將政權更迭的風險降至最低。

不過，證券研究機構Sinarmas Sekuritas負責人伊斯夫漢（Isfhan Helmy）今天向「雅加達郵報」（Jakarta Post）指出，仍需警惕落選的人可能發起的訴訟，這可能會在短期內擾亂投資人信心，類似2019年選後情況。

普拉伯沃在2019年的大選中敗給佐科威，並向憲法法庭提出選舉無效訴訟案，其支持者在選後還進行數天示威且爆發衝突。

由政府核准的民調機構公布初步結果，普拉伯沃將在第一輪選舉獲得過半選票，當時普拉伯沃宣布勝選時強調這是「所有印尼人的勝利」。但其他2名候選人尚未承認敗選，表示將等待官方計票結果出爐。