美PPI高於預期 台指期夜盤震盪

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美國前一日公佈經濟數據喜憂參半，1月零售銷售月增率跌幅高於預期，而2月美國住宅建築商信心指數超預期攀升，創六個月新高，緊接市場聚焦美國1月PPI（生產物價指數）數據，高於市場預期，台指期夜盤16日在數據公布後，跳水近40點而轉跌8點，暫報18,631點。

美國公布整體PPI年增0.9％，高於預期的0.6％，前值為1％，按月則升0.3％，高於預期升0.1％，前值為跌0.2％。而核心PPI，按年升2％，高於預期的1.6％，前值為1.8％，按月則升0.5％，遠高於預期升0.1％，前值為跌0.1％。

統一期貨指出，外資逢高大額布局空單，後續觀察空單持倉的延續性，若下周出現空單大額隔日沖，將支撐指數續漲。十大特法把週四布局的少量空單隔日沖，空單留倉口數雖高，但為年前布局的套牢籌碼，中性偏空看待。

現貨成交量量縮至4,119 億元，仍為當沖新制後的相對大量，可能隱含有新資金進場。電設指、半導指分別下跌1.4％、1.1％領跌台指，儘管主流類股漲多拉回，但資金輪動至中小型類股；在新資金挹注的可能與類股金流輪動下，有利指數延續漲勢。

永豐期貨表示，台股周五出現創高後拉回賣壓，日內洗刷使操作難度增加，但盤面上仍有不少題材股強勢表態，加上國際股市消息面普遍樂觀，建議行情研判上不宜預設立場猜頭摸頂。

觀察期交所內的商品報價，小臺指期下跌2點、電子期貨上漲0.1點、小電子期平盤、半導體30期貨也上漲8點、台灣50 ETF則是小漲0.05點；個股期貨方面，台積電期貨夜盤小漲1元，暫報686元。

國外指數期貨部分，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別下跌61點、上漲5.75點、下跌14點、上漲1點；英國富時100期貨也上漲48點，暫報7,674點；此外，商品期貨則是偏向弱勢，台幣黃金期下跌10.5點，布蘭特原油期貨下跌9點。