寒流將伴春運返程 17至22日華中、華東恐降溫逾20℃

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大陸氣象局中國天氣網息，新疆阿勒泰、塔城、伊黎河谷、南疆西部山區等地16日至17日有大暴雪，局地大暴雪或特大暴雪，主要強降雪時段為16日；寒流將影響中東部地區。17至22日新疆北疆大部地區氣溫下降8～12℃，部分地區降溫幅度可達20℃以上；大部地區有5～7級風，風口風力12級、陣風13～15級，南疆盆地有沙塵天氣。

預計17日至22日，受寒流天氣影響，中東部氣溫將自北向南先後下降6～12℃，部分地區降溫12～18℃，內蒙古、東北地區以及華中等局地降溫可達20℃以上，最低氣溫0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

西北地方東部、華北、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部等地將先後出現降雪或雨轉雪，山西、陝西、河南、山東、湖北、安徽及黑龍江、吉林等地部分地區有大到暴雪，局地大暴雪。

河南、安徽、湖北、湖南、貴州將自北向南出現凍雨；黃淮南部、江漢、江淮、江南中北部等地有中到大雨，局地暴雨，並伴有雷暴、短時強降水等強對流天氣。

陸地風力4～6級，陣風7～9級，內蒙古西部、甘肅西部等地有揚沙或浮塵；東部和南部海區先後有6～8級大風，陣風9～10級。

今明兩天具體降水預報如下：

16日下午至夜間，新疆北部和南疆西部山區、內蒙古東北部、黑龍江西北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，新疆阿勒泰東部、塔城及伊黎河穀等地部分地區有大到暴雪，局地大暴雪或特大暴雪（30～35毫米）。西藏東南部、雲南東南部和西北部、台灣東部等地有小雨。

17日，新疆東部和南疆西部山區、內蒙古西部和東部、黑龍江西北部、西藏北部和東南部、甘肅西部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，新疆東部和南疆西部山區、內蒙古東北部、黑龍江西北部等局地有大到暴雪（10～18毫米）。新疆南疆盆地、華北東部、黃淮大部等地部分地區有小雨，局地有中雨。

預計16日午後至17日夜間，渤海海峽、黃海大部海域、東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、南海東北部海域、南海西南部海域將有6～8級、陣風9級的偏北到東北風。

中國天氣網表示，16日至17日，新疆有強降雪和強降溫天氣，建議加強交通、旅遊安全管理和能源供應保障工作，並注意防範山區雪崩等災害。17日至22日，寒流影響中東部地區，正值春運返程高峰，關注中東部大範圍雨雪、部分地區冰凍、強對流及大風、沙塵天氣對公路、鐵路、航空、水運等的影響，提前做好交通安全管理工作。