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不只喵皇做得到 研究：獅虎豹也能分辨人類聲音

  • 中時即時 林宛彤

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大型貓科動物乍看之下威嚴而冷漠，但研究人員發現它們可以區分人類聲音熟悉與否。

先前研究指出，家養貓科動物可以區分主人和其他人類的聲音。研究人員發現貓的「異國親戚」──老虎、獵豹和美洲獅，在受到圈養的狀況下也得以分辨來自不同人類的聲音。

研究共同作者之一的奧克蘭大學教授馮克（Jennifer Vonk）指出，這項發現可能來自於野生動物需要識別自己的子女，並密切注意附近可能出現的威脅。她補充，分辨聲音熟悉與否的技能還能幫助他們留意其他物種的叫聲。

該團隊的研究涉及10個不同物種的24隻個體，其中16隻由人工飼養，8隻由自己的母親照顧。

每隻「貓」都會聽到五段相同句子的錄音，前三段是陌生人說同一句話——「早安，你今天過得怎麼樣？」隨後播放熟悉的聲音（例如飼養員），最後一段則一樣是陌生人的錄音。

研究小組記錄並分析這些「貓」對每次播放的反應，例如視線轉變、頭部運動、靠近或遠離聲源，又或是發出嘶嘶和咆哮等聲響。結果顯示，無論「貓」由人工飼養還是母體撫育，它們對熟悉的人類聲音反應比另外四種不熟悉的聲音的反應要快得多、持續時間更長且強度更大。

研究團隊稱結果還表明，適應人類個體聲音的能力並非馴化，而只是經常接觸人類的結果。馮克認為，類似結果可能出現在野外貓科動物身上——只要它們能經常聽到相同的人類聲音。

馮克表示：「這表明貓可能並非人們想象中那麼冷漠」。

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