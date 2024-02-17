如何適應人機共生時代的未來？人類將會演化還是退化？

人類正在透過AI 基礎，更輕鬆、更深入地接近大量積累的人類精神。隨著AI 基礎的規模不斷擴大，以及由此衍生出來的服務使用人類語言與人類對話，AI 正在滲透到所有需要人類思維的領域。人類正在透過AI，與人類積累的精神相連、擴展自己的精神。但在人類透過AI 擴展精神的過程中，不可避免地存在一些問題。

第一，人類的自我思考能力可能會退化。人類有可能會依賴AI 服務，組合、整理、分析各種知識和資訊，甚至連判斷都交給AI 服務，進而導致智力退化。這就跟解數學問題時，如果馬上就去看答案，會很難把數學學好是一樣的道理。但現在的人類卻急著讓AI 給出答案。

第二，人類的思維可能會單一化。AI 服務通常會利用演算法輸出結果。因此，當有許多人使用同一款AI 服務時，群體的思維模式可能會因為這個AI 服務的演算法而偏向某一方或單一化。當越來越多人認為AI 服務輸出的結果就是自己的想法時，這個問題就會變得越來越嚴重。

尖端技術不僅是連接過去與現在的精神橋梁，它還能將同一個時代的人類連結起來。人類正在透過元宇宙、超高速網路和雲端服務跨越時空，互相分享知識、經驗和哲學。

為了增強這個分享過程的臨場感，人類正在開發「遠距臨場感」（Telepresence）技術。遠距臨場感技術會利用各種數位技術，讓不在某處的使用者感覺自己身處那個地方。其通常包含空間臨場感（感覺自己在其他地方）、社會臨場感（遠距感覺到自己像是真的在與其他人進行互動）和情緒臨場感（遠距感受情緒）。12 Google 已經在部分辦公室使用「Starline」系統好幾年了。這個系統能讓身處異地的員工感覺自己就像是坐在彼此對面進行對話。對方會以3D 形式出現在桌子對面，使用者能一邊交談，一邊與對方進行眼神交流。元宇宙、超高速網路、雲端服務、AI 和遠距臨場感都是人工演化期的精神橋梁。

人類之所以能架起新的精神橋梁，是因為能容納我們的容器正在去物質化、去實體化。如果各位懷疑人類是否能做到這一點，我們可以來看一個物體被去物質化、去實體化的簡單例子。1980 年，導演史丹利．庫柏力克在拍攝電影《鬼店》時，為了拍攝大量鮮血從電梯湧出的場面，使用了300 多加侖的顏料，並花了九天清理。但現在，只要我們有內建流體力學公式的電腦繪圖系統，不需要用到任何一滴水就能輕鬆實現海嘯的波浪。

用來容納資訊和知識的物質數量和價格正在不斷地下降。如果將一捆莎草紙（人類歷史上最古老的紙）換算成現代的價值，至少可以購買一個USB。但一捆莎草紙和一個USB 能容納的資訊量是無法相比的。很少有人知道數百年前自己的祖先長怎樣。如果知道，通常代表這個人的祖先位高權重或富甲一方，因為其有能力留下珍貴的肖像畫。但現在，只要我們提取智慧型手機裡的影片、語音、照片和文本，讓AI 學習，就能讓某個人在我們的眼前「復活」，甚至能「與對方相見」。像這樣，數位正在幫助人類提煉出實體的本質，並將其作成沒有物理特性的狀態。

人類在進入人工演化期後，會透過精神擴展實現什麼呢？我從兩個角度整理了一下。

第一，人類將能連結人類的精神。法國哲學家笛卡兒透過「我思故我在」這個命題主張了自我存在。笛卡兒主張，就算人類的所有感官知覺和經驗都是騙局或幻想，只要人類能懷疑自己的存在、思考並提問，就代表人類存在。笛卡兒強調的是自我思考的重要性。13 因為這一點，一直以來都有人抨擊笛卡兒會讓人忘記與他人溝通和群體的重要性。若按照笛卡兒的主張，生命結束等同於這個世界本身迎來了終結。從生物學角度來看，這種說法相當合理。

但個人的知識、見解、哲學等精神和記憶會透過精神橋梁互相連接並集體化。即便我們死亡、軀體消失，我們只不過是身體回歸大自然，精神會穿越時空被傳播開來，並在集體精神中留下痕跡。人工演化期的各種技術會使這一切變得更高效且得到擴展。

第二，人類將會演化。就算沒有擴展身體，人類也正在透過精神橋梁演化成新的物種。人類正處於將自身的內在價值和自我轉化成非物質的過程。因此，人類正在「心理」、與心理相連的「人際關係」、人際關係驅動的「行為」這三個因素環環相扣的情況下演化。

簡而言之，我們能透過大象和人類的問題了解人類把自己視為精神上的存在。此外，人類透過保羅．利科所說的橋梁，連接了世代之間的精神。這座橋梁現在正基於人工演化期的技術，迎來新的局面。人類將透過用技術架起的精神橋梁，將人類群體的精神連接起來，然後擴展個人的精神，演化成心理、人際關係和行為皆煥然一新的「擴展型人類」。