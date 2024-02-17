AI智力實為假象？三種可能假設

人類在看到AI 顯著發展時會同時感到敬畏和恐懼。許多人會圍繞下面三個假設展開討論。 1. AI 的智力將無法超越人類。 2. AI 的智力將超越人類，但人類會進行管制，讓其無法取代人類。 3. AI 的智力將超越並取代人類。

這三個假設中，哪一個假設最吸引各位呢？這個看似有些模糊的問題，其實背後隱藏著幾個問題。第一，各位希望哪個假設成真呢？第二，哪個假設最有可能成為現實呢？第三，各位認為我們現在所處的狀態最接近哪個假設呢？

有不少人在看到超大規模AI（Hyperscale AI）急劇發展後非常震驚，而不再只是感到驚訝。超大規模AI 模仿了人腦的結構和運作原理，會自行學習大量數據並推論出答案。與現有的AI 相比，其會以更接近人腦的方式學習並做出判斷。許多人認為是OpenAI 這家以ChatGPT 服務聞名的企業開啟了超大規模AI 的大門。

目前有各式各樣的平台正在問世，如基於超大規模AI，透過對話整理出各種資訊和知識的平台；只要使用者描述自己想要什麼圖，就會馬上繪製出來的平台；作曲平台……有不少人認為AI 的智力已經超越了人類，所以第一個假設「AI 的智力將無法超越人類」似乎是錯誤的。

AI 的「智力」和人類的「智力」指的是什麼呢？我們在日常生活中通常會根據某項任務的執行結果，來評估一個人的智力，像是擅長拼複雜的拼圖、學習成績優異、工作績效卓越……人類會根據這些結果來判斷一個人的智力。在醫學領域，智力指適應情況、學習、推論、解決問題的能力。心理學則比較傾向於根據學習能力判斷智力，而且人際溝通能力也包含在智力的範疇內。

從結論上來看，許多人主張人類的智力和AI 的智力差在創造力和情緒智力。但前面有提到，AI 已經能作曲、繪圖，因此我們可以說AI 具有創造力。但有人主張，AI 是利用其之前學習的數據和人類輸入的演算法來產出結果的，所以我們不能說AI 具有創造力。也有人主張，目前只有人類具備感知特定情況或他人的情緒並做出反應的能力，也就是情緒智力。我之所以會在這裡使用「主張」這個詞，是因為我認為目前缺乏確切的證據能證明AI 不具創造力和情緒智力。

AI 和人類的智力在本質上是無法比較的。但是人類常常會讓人類和AI 在某方面競爭，在這樣的情況下，確實是可以比較優劣。也就是說，如果是比較學術界定義的智力，我們很難判斷誰優誰劣，而且還有許多矛盾之處，但我們能根據某項任務的執行結果（如擅長拼複雜的拼圖、學習成績優異、工作績效卓越等前面提到的例子），來判斷人類和AI 誰表現得更好。

也許正是這個原因，人類總會興致勃勃地讓AI 與人類展開對決，試圖分出高下。1997 年，IBM 讓AI「深藍」（Deep Blue）與人類進行了西洋棋比賽。結果，深藍擊敗了當時的西洋棋世界冠軍加里．卡斯帕洛夫。全世界人在看到這場比賽的結果後都非常震驚，並開始擔心AI 可能會在某些領域變得比人類聰明。33 2011 年，在美國廣播公司的人氣智力競賽節目《危險邊緣》（Jeopardy!）中，IBM 的AI「華生」（Watson）與智力競賽冠軍肯．詹寧斯和布拉德．魯特爾展開了智力競賽。華生最終奪得冠軍並獲得了7 萬多美元的獎金。當時媒體在採訪華生的核心開發人員費魯奇博士時，問了這麼一個問題：「華生真的會『思考』（Think）嗎？」對此，費魯奇博士回答：「華生的思考方式與人類不同，但它會思考。」像這樣，如果只是將執行某項任務時的量化結果當作基準，那我們確實是能明確地判斷哪一方獲勝。

AI 今後將會被投入到更多類型的任務，並能執行複雜的任務，而不是只執行單一任務。人類害怕的最糟情況是，人類開發出的AI 無論是在家裡，還是在職場、社會，任何事都做得比人類出色。但就算這種情況發生，我們也很難斷定AI 比人類優越或聰明。人類在做某件事的時候會考慮到目的，但AI只是去執行人類下達的任務而已。我們不能只拿任務的執行結果來評估一個人取得的成果。

舉例來說，假設我們以環境保護為主題寫了一篇短文。這時我們不能說「為了賺錢而替高中生寫的文章」和「為了保護因環境問題受苦的動物所寫的文章」具有相同的價值。人類的任務執行結果會與目的一起展現出價值。AI 是人類為了達到某個目的而使用的工具，因此比較AI 和人類誰更有優勢並沒有太大的意義。我們不會因為計算機比人類會解四則運算，就說計算機比人類聰明、優秀。人類的責任是思考為什麼要進行某種計算、決定計算出來的結果要如何使用在某處，人類的價值取決於這個責任。

簡而言之，我希望人類不要執著於以同樣的標準來比較人類、其他生物和AI 的智力。我的意思並不是說做這種比較和判斷毫無意義，只不過有比這更重要的事情。我們應該要去思考並決定人類該如何對待其他生物和智慧型機器，以及如何定義彼此之間的關係。也就是說，人類應該去思考並決定當地球上的生物透過人工演化進入共同演化階段時，是否要去改變經過數十萬年形成的智人與其他物種的關係，智人又應該怎麼在未做好準備的情況下與智慧型機器共存。