台積電狂漲 半導體ETF同歡！6檔熱門ETF大PK

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半導體產業庫存去化逐漸回到正常水位，客戶重啟拉貨動能，相關供應鏈摩拳擦掌準備迎接春燕，AI Pin、AI PC/NB、AI手機、5G、物聯網等科技應用升級方興未艾， 相關ETF未來熱鬧可期，投資人不妨利用年假，深入了解一下。

半導體元件是絕大多數現代科技應用的大腦與心臟，在人工智慧(AI)、5G、物聯網，以及日常使用的手機、電視、個人電腦和各種家電產品中都扮演著關鍵角色，對於各大產業都至關重要，因此投信也推出了「半導體ETF」，目前台灣的半導體ETF有6支，分別是國泰費城半導體(00830)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、新光臺灣半導體30(00904)、兆豐洲際半導體(00911)、群益半導體收益(00927)等，其中00891、00892、00904、00927是投資台灣的半導體產業，而00830、00911是投資全球的半導體產業。

國泰費城半導體(00830)

00830全名為國泰費城半導體，追蹤指數是美國費城半導體指數，也就是追蹤於美國Nasdaq交易所、紐約股票交易所(NYSE)、芝加哥期權交易所(CBOE)掛牌，並從事於半導體設計、分銷、製造、銷售，或生產技術設備的一系列公司。

先考量市值、交易熱絡度、公司財務現況、掛牌歷史長度等方面後，選取市值最大的30檔股票，再依市值大小分配各檔股票權重，並設定有單一個股權重上限，最終所有指數成分股權重，不得超過指數的8%，最多5檔可能超過4%。

00830的調整頻率為每年1次，在3、6、9、12月每季進行成分股權重再平衡，並在該月的第三個星期五收盤後的下一個交易日開盤時生效。

從國泰投信官網1月29日的資料看來看，成分股前三名分別是ADV MICRO DEVICES 9.93%、NVIDIA CORPORATION 9.04%、BROADCOM INC 8.90%。

中信關鍵半導體(00891)

00891全名為中信關鍵半導體，追蹤指數為ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數，選股邏輯綜合考量多面向，加入永續投資因子；所追蹤指數將晨星旗下Sustainalytics 之 ESG評分機制導入篩選規則，剔除 ESG高風險企業，成分股由30檔臺灣上市或上櫃股票組成，以半導體產業為指數篩選主軸，反映臺灣半導體上中下游產業鏈具代表性企業之整體表現。

00891每年1、4、7、10月定期調整，並符合ESG評核(剔除Sustainalytics ESG>40及未評分之公司)之台灣半導體產業股票，且市值1億美元以上，過去三個月成交日均金額達50萬美元、過去12個月ROIC>0或Dividend>0，還設有權重限制，也就是單一個股20%，前五大持股不超過65%。

富邦台灣半導體(00892)

00892全名為富邦台灣半導體，追蹤指數是ICE FactSet台灣核心半導體指數，指數以台灣上市上櫃公司為母體，經市值及流動性篩選後，以Factset產業分類系統挑選出半導體產業相關公司，納入GPA因子篩選之成分股所組成之指數。

其中GPA分數定義為營業收入(Net Sales)減銷貨成本(Cost of Goods Sold)後，除以總資產，亦設有成分股權重，有別於傳統市值型指數選股邏輯及權重係依股票市值大小選取及進行權重配置。

而根據00892的2023年12月31日的基金月報來看，成分股前三名為台積電24.04%、聯發科6.62%、聯詠6.34%。

新光臺灣半導體30(00904)

00904全名為新光臺灣半導體30，追蹤指數是臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，成分股篩選條件包含於臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃且產業分類屬「半導體業」之普通股，再依發行市值由大至小排序，選取30檔成分股，並且依股票自由流通市值加權作為計算標準，個別成分股權重不得超過30%，且前五大成分股權重總和不得超過60%。

00904為季配息，從新光投信的官網，以1月5號的資料來看，前十大成分股第一名是台積電，占了29.44%，再來是聯發科15.19%，聯電6.48%，日月光投控4.44%，可以看到權值股的占比相當大，因此也會深受影響。

兆豐洲際半導體(00911)

00911全名為兆豐洲際半導體，追蹤指數是洲際半導體指數(ICE Semiconductor Index)，以美國掛牌交易公司為母體，以ICE產業分類系統挑選出半導體產業相關成分股，經市值及流動性篩選後，嚴選調整流通市值前30檔證券納入指數，指數成分股每年定審一次，每季進行權重調整，以符合指數之精神。

從00911的1月基金月報來看，其成分股97.5%集中在美國，並且有97.5%集中在資訊科技產業，成分股前三名分別為ADVANCED MICRO DEVICES 8.45%、BROADCOM INC 8.39%、NVIDIA CORP 7.35%。

群益半導體收益(00927)

00927全名為群益半導體收益，追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，以臺灣上市上櫃股票為母體，自半導體產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票，依照股利指標由高至低排序並篩選出30檔股票。

成分股依照現金股利發放總額開平方根加權，以表彰兼具高股息、獲利能力及半導體代表性之股票投資組合績效表現。

而00927成分股聚焦於半導體產業中配發高股息且獲利能力佳的股票，包含大型龍頭權值股，但相對傳統市值型指數仍有單一產業集中的風險，且本指數採現金股利發放總額開平方根加權方式，與傳統市值型指數採市值加權不同，故當配發高股息之半導體類股漲幅落後大型權值股時，表現會不如傳統市值型指數，其掛牌的時間是2023年6月，因此算是比較新的ETF。

文／李羿璇

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。