龍年股債兩頭賺！專家曝債券、高股息ETF這樣買

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迎接龍年，今周刊存股助理電子報總編輯謝富旭在《毛利小姐變有錢》解讀高股息ETF、傳產股與債券ETF投資，強調2024年投資人應把握「守成、突圍」原則，在守住去年獲利同時，伺機找尋今年投資價值浮現商品。

高股息ETF報酬率不如去年？謝富旭：用殖利率算買進價位

去年AI熱潮帶動下，高股息ETF報酬率十分亮眼，以元大高股息（0056）為例，去年全年含息報酬逼近57%，超越市值型ETF元大台灣50（0050）的27.5%，加上月配息、季配息商品如雨後春筍，不少投資人大舉布局高股息ETF。

謝富旭表示，近三年高股息ETF規模從20,00億成長至8,000億，主因台灣迎來大退休潮，許多退休族積極打造退休金流，穩定配息又能分散風險的高股息商品成為首選。「高股息ETF未來五年，規模會持續擴大！」謝富旭說。

不過他也提醒，隨大部分成份股漲多，今年要小心股價回檔。至於高股息ETF合理價如何計算？謝富旭提醒投資人，可用殖利率回推，他舉例若ETF去年配息金額2元，以殖利率5.5%回推，合理價為36.3元，「低於此價位再布局！」

謝富旭坦言不推薦月月配商品，他強調頻繁提領資金方式，不僅增加經理人操作難度、額外行政成本，若退休族想打造月月領息，他建議不妨多元搭配不同配息時間半年配、季配型ETF，有助再次分散風險。

謝富旭：未來兩年不看好海運，但看好長榮！

去年紅海危機爆發，帶動航運三雄去年底出現一波明顯漲勢，謝富旭認為，相關危機可能持續到今年上半年，惟整體海運業供過於求，未來危機解除後，運價指數恐大幅下跌。

海運業受景氣循環影響明顯，投資人可透過運價指數如：全球&上海出口集裝箱運價指數（SCFI）、波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)等觀察產業走勢變化。

「未來兩年，我不看好海運，但看好長榮！」即使海運業走疲，謝富旭對長榮（2603）抱持樂觀。他表示，長榮在疫後進行相關公司改革，財務體質已有正向改變，包括：海外代理業務收回自營、投資碼頭事業、購買冷凍櫃等，藉此降低不景氣對公司獲利影響，未來若海運業景氣復甦，長榮獲利可望更上層樓。

市場對降息預期太樂觀，債券ETF價格不夠甜？

隨聯準會去年年底釋放降息訊號，華爾街普遍預期2024年有望降息6碼，不少投資人拉高對債券型商品期待，希望「股息價差兩頭賺」，但謝富旭認為：「市場對於降息預期太過樂觀。」

他進一步說明，降息預期來自美國通膨目標要降至2%以下。觀察美國12月消費者物價指數（CPI）年增3.4%，距離政策目標2%差距1.4百分點，這最後一段距離，卻是最難達成階段。

美國CPI曾在2022年衝上9.1%，在聯準會暴力升息下讓通膨問題緩解，惟缺工造成的勞工成本仍居高不下，謝富旭解讀「聯準會通膨最後一哩路之戰」，絕不可等閒視之。

在債券型ETF投資上，謝富旭強調，若要佈局相關商品，配息一定要高於通膨，且不同類型債券（如：美國公債、投資級公司債、新興市場債、非投資等級債）需依其違約風險，依殖利率設定4.5%至7%不同購買價格。

他以美國公債為例，殖利率表現要高於通膨率至少1%，依12月CPI為3.4%，大約應設定投資公債殖利率4.5%以上，才有投資價值。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／盧沛甫