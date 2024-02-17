海外旅遊被丟包 旅遊不便險會賠？金管會給正確答案

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農曆年節期間，有200位台灣旅客在越南被丟包，許多民眾都相當好奇，遇到這種情況，旅遊不便險是否會給予賠償？若在當地被迫刷卡，是否能算爭議款項？

對此，金管會在週一（2/15）的例行記者會上說明，依據信用卡定型化契約範本第11條與第13條的規定，「持卡人使用信用卡時，若遇預定商品未獲特約商店移轉商品或其數量不符，或預定的服務未獲提供等情形，應先向特約商店尋求解決，如果無法解決，就應檢具發卡機構要求的相關證明文件，請發卡機構就該筆交易以爭議帳款處理程序來辦理」。

被逼刷卡才能繼續行程算爭議款項？金管會：需發卡機構認定

金管會也以此次年代旅遊旅客遇到的情況為例分析：「根據媒體報導，若相關旅客認為在越南當地自費720美元，或者是當初在國內向年代旅遊購買行程的團費有相關疑義，就可依照定型化契約範本來向發卡機構申請爭議帳款處理，由發卡機構向收單機構來釐清。」

其中，如果旅客的爭議款項是在越南當地發生，屬於跨國的爭議款項，可能需要國際發卡組織居中協調。

至於在海外旅遊遭丟包，旅遊不便險是否會理賠？金管會解釋，個人海外旅行不便保險，大概包括2個部分，一是「旅程取消保險」、一是「旅程更改保險」。

海外旅遊被丟包有保險給付？金管會：部分特定情況才理賠

在旅程取消保險的部分，僅限被保險人在海外旅行期間「開始之前」因故取消，此案因為是已經出發到海外才被丟包，因此不在保險受理範圍內。

至於所謂的旅程更改保險，其承保的內容包括：被保險人要搭乘的公共交通工具業者受僱人罷工、預定前往地點發生戰爭、被保險人的配偶或三親等以內親屬死亡、被保險人護照或旅行文件遺失，又或者是發生交通意外事故…等因素，導致必須更改預定旅程所增加的費用。

金管會分析，以年代旅遊團的丟包案來看，也沒有符合旅程更改保險的承保範圍。

至於若是從旅行業的履約保證保險來看，其承保範圍是「旅行社因為財務困難未能繼續經營，導致無力支付旅遊所需的部分或全部的費用，以致影響旅遊活動，「但目前根據媒體報導，年代旅遊似乎也不符合所謂『因財務困難未能繼續經營導致無法支付相關費用』的情況。」金管會這樣分析。

申請爭議款項還需要發卡組織認可，旅遊不變險與旅行業的履約保證保險又有各種條條款款，讓這次在越南敗興而歸的旅客可說是求償無門。

金管會解釋，就現行的保險商品來說，設計上還是會避開理賠一些人為因素造成的問題，以避免發生道德危險的情況，因此建議：「民眾在旅遊時，還是應慎選合作夥伴」。

文／林韋伶