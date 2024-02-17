龍年債券投資攻略 組合拳出招 挑戰雙位報酬 feat.富蘭克林投顧

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2024年是債券收割年！全球資金湧入各類債券，投資人即使現在才上車，未來1～2年仍可望看到滿意的報酬率，也有機會挑戰雙位數投報率的驚喜。若想穩健布局，有哪些該重點關注的市場變化？

因為美國經濟仍然強韌、且通膨回落尚未達標，聯準會一再展現出不急於降息的態度，美國10年期公債殖利率農曆春節期間一度攻上4.325％，市場預估可能再回揚到至少4.5％，讓投資人能好整以暇透過債券配置鎖住高利率，達到2024年讓債券獲利收割的美好目標！

本集市場觀測站節目來賓富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美，特別為聽眾解析，在2024年在降息題材發酵，全球資金湧入各類債券投資產品的同時，如何找出適合自己的債券投資攻略。

研究國際資產配置20多年的羅尤美，親自體會過市場多次的利率循環，深知「停止升息之後，通常就要迎來債券多頭」的定律。2023年第四季美國聯準會停止升息、2024年第二季大概率開始準備降息，依循歷史經驗的指引，散戶投資人若現在進場買債券，未來2～3年很大機會能有兩位數的投資回報率。

債券相關金融商品2023年在市場大熱賣，投信投顧公會統計，單是在台發行的債券ETF，資金規模截至2023年底超過2.5兆元，單年大增8,300億元；債券ETF受益人數去年也正式突破百萬，今年更預估會突破130萬，受益人數成長率勇冠各類型ETF。

「對於債券，大家現在都很聰明了」，羅尤美說，近一、兩年來市場向投資人做了很好的教育，了解債券是長期投資標的，停止升息、尚未降息之前，投資人進場是鎖住利率，維持利息高收入，因此債券發行存續期間越長的債券，愈受到投資人歡迎，債息收益居十多年來的高檔；而降息會讓債券產生資本利得，儘管去年底債市大漲一波，債券價格最低點或許已過，然而現階段掌握投資組合策略，依然能促成收益空間的放大。

富蘭克林證券投顧表示，債市中長線前景可期，然因短線漲多後，易壓抑買盤追價意願，建議可投資於精選收益複合債型基金，由專業經理團隊靈活配置、精準對焦，並以管控下檔風險為優先，分享債市長多機會。羅尤美認為，在同時考量全球總體經濟、利匯率變動、債券長短天期的差異後，較適合國人的複合債有三項組合：1、中天期，2、投資等級債券，3、美元計價。

據富蘭克林證券投顧回測顯示，統計1989年至2018年期間的五次停止升息，美國高評級複合債指數於最後升息日之後的24個月，平均上漲19.69％。現在這一輪自去（2023）年7月26日最後升息日以來，截至今年1月31日，複合債指數已上漲2.82％。

羅尤美在訪談中，特別提醒投資人，在選擇債券標的時應回歸自己本身對於債券的需求，以及投資標的是否會帶給自己「不安」。例如買非投資級債、美元貶值、新興政府債萬一發生違約，自己是否能夠承受這樣的風險？「投資沒有最好的產品，只有最適合自己的產品！」

她建議投資人一定要明白債券投資標的、期程、計價幣別，甚至先問問自己，是期待資本利得還是要賺安穩配息？