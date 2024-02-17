漲也買、跌也買 法人續抱技嘉、台燿等14檔

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14檔營收雙增法人連買

台股開春收下飆漲大禮，16日呈現小幅修正。法人指出，漲多拉回為良性向上現象，尤其盤踞二年的「18,619」歷史天險闖關成功，對大盤後市暫不預設高點，建議逢回布局三大法人連日敲進「漲也買、跌也買」，且元月營收雙增，KD指標高檔鈍化的「龍探吉」股，包括技嘉、台燿等14檔，有望挾帶買盤點火力道，推升股價走高。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股開紅盤改寫歷史新高18,725點，技術型態全面轉強，且目前大盤位階與美股相比仍低，此波多頭行情可望續航、將是「強者恆強」格局，強勢股具續抱或逢回布局。

參照法人觀點，篩選出上市櫃元月營收雙增，籌碼面有三大法人一路從歲末買到年初，連續加碼達三個交易日以上，期間買超逾千張，KD指標來到高檔鈍化區，為盤面吸金指標，符合條件的共有技嘉、台燿、堤維西、台光電等14檔個股，點火「龍奔行情」。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，AI長多趨勢為全球投資市場的淘金指標，台灣位居相關供應鏈重要角色，不僅跟進美科技股飆升走勢，國際資金也加強回補力道，今年以來積極擴大持股部位，由連日買超個股多集中AI鏈可見一斑。

技嘉元月營收169.3億元，創下歷史新高，除了農曆年前提早拉貨外，本身AI需求也勢不可擋，激勵多方買盤大舉卡位，外資農曆年後連兩日共買超7,499張，投信更是連11日站在買方，押寶業績題材。

AI伺服器方面，目前高階市場以台光電為主要CCL供應商，包括在輝達及全球AI伺服器供應鏈市占分別超過90％、60％；台燿則已出貨UBB及NV Switch，並積極擴大驗證，提高中高階市場市占。16日股價雖雙雙回檔修正，但外資仍默默掃貨，延續三大法人合計連9日及連5日買超態勢。

另外，軸承族群也是近期法人積極布局標的，新日興、富世達各擁利多題材，主要受惠蘋果傳出開發摺疊機種，以及陸系摺疊機大廠今年強勁成長展望帶動，獲投信擴大持股。