大小股接力輪漲 台股蓄勢衝萬九

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台股16日表現與後市展望

權王台積電16日股價回檔，加上AI股漲勢分歧，台股終場下跌37點收18,607點，多頭指標轉由520政策概念綠能與生醫領盤，中小型股亦接棒奮起，使得櫃買指數上漲0.66％收244.11點，延續新春連二紅走勢並續創逾23年新高。

法人看好，目前類股良性輪動，有利多頭行情延續，短壓消化後可望出現一波向上走勢，直衝萬九大關。

從周線來看，集中市場龍年開春首周大漲511點或2.82％，連五周上揚，三大法人16日買超67.74億元，其中外資買超37.34億元、自營商買超53.32億元、投信賣超22.92億元；累計今年以來外資買超達893.06億元，扮演盤面最強推手。

凱基投顧台股分析師張明祥認為，國際資金從2023年對台股已轉賣為買，並終結2020～2022年連三年大幅賣超台股窘境，除了反映美國聯準會即將邁入降息循環所營造的匯率與利率有利環境外，台積電在AI先進製程晶片的壟斷地位與台廠在AI伺服器供應鏈的寡占地位，更是吸引國際資金持續回補的誘因，研判指數還有機會突破高點。

就技術面分析，大盤16日上下震幅不大，最低點18,585點也成功守住開紅盤低點18,550點，且成交量4,164億元，量價皆未見失控，預料震盪後多頭格局不變。

盤面上，因台積電漲多下跌2.01％收683元，以及廣達1月營收年月雙減，導致股價重挫6.75％，跌破5日線收248.5元，資金轉出以AI為主的科技股，轉進520總統就職題材的生醫及綠電，尤其9月台電電價審議委員會可能透過增資與電價上漲改善台電虧損問題，士電、華城、中興電、高力、森崴能源、上緯投控、泓德能源-創、世紀鋼、台汽電以及大汽電等綠電股交易熱絡。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台電強韌電網計畫、國家加速淨零碳排政策帶動綠電、綠能、重電產業蓬勃發展，適逢美國也將汰換老舊高壓變壓器，以因應未來十年淨零碳排及新能源產業用電需求，今年台股投資策略除了AI電子股之外，綠能、綠電及重電也是重點投資核心。