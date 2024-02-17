蔡總統：對等尊嚴下 尋求兩岸對話可能

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由海基會主辦的一年一度大陸台商春節活動16日在台北圓山飯店舉行。面對總統大選後兩岸緊張情勢升溫，出席任內最後一次台商活動的總統蔡英文強調，在對等尊嚴的前提下，從未停下腳步，持續尋求兩岸對話的可能，她期盼能逐步恢復雙邊有序的交流；陸委會主委邱太三則呼籲大陸，以開放、理性的態度看待選後兩岸新局，重建兩岸的善意互信，建構良性互動的兩岸關係。

總統大選由民進黨籍的現任副總統賴清德勝出後，陸方1月底無預警取消先前兩岸商定好的M503航線偏置措施，加上春節期間發生大陸漁船越界捕撈導致翻覆釀兩死的意外，已冰凍多時的兩岸關係顯得更緊繃。

今年大陸台商春節活動到場人數較去年增加百名，總計約250位，部分指標性台商聚集地區會長則未到場。世界台商總會長李天柒、工總理事長苗豐強、商總理事長許舒博、遠東集團董事長徐旭東、工商協進會理事長吳東亮、三三會理事長林伯豐等重量級商業大老親自與會，與大陸台商共同慶祝新年、交流意見。

與會台商高度關注選後兩岸關係能否和平穩定。對此，蔡英文致詞時表示，維護區域及台海和平穩定的現狀，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸共同的責任，在面對地緣政治的起伏，政府始終秉持「不挑釁，不冒進」立場，向國際社會證明台灣是可靠的合作夥伴。

蔡英文強調，我方一直致力維護台灣的民主、自由，和國際盟友並肩同行，自信地走向世界。在對等尊嚴的前提下，政府從未停下腳步，持續尋求兩岸對話的可能。她希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

邱太三表示，賴清德一再強調，兩岸政策會延續「維持現狀」的路線，當選總統後隨即發表感言，明確指出「維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命」。他呼籲對岸以理性態度，一起重建兩岸的善意互信，建構良性互動的兩岸關係。（相關新聞見A6）