通膨依然頑強 美國1月PPI 意外升溫

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美國PPI年增率變化

美國16日公布的兩項經濟數據皆不如市場預期，1月生產者物價指數（PPI）意外升溫，月增0.3％和年增0.9％，反映美國通膨依然頑強。此外，1月新屋開工月減近15％，創下去年8月以來的最低水準。

美國勞工部16日公布，1月PPI月增0.3％，高低於市場預期的月增0.1％，反觀12月則是月減0.2％。1月PPI年增率則達0.9％，亦高於預期的年增0.6％，但低於12月的年增1％。

若不計波動較大的食品與能源項目，1月核心PPI月增0.5％，大幅高於市場預期的月增0.1％。與去年同期比，核心PPI年增2％，亦高於市場預期的年增1.6％。

而扣除食品、能源與貿易服務項目的PPI月增0.6％，創下去年1月以來最大單月升幅。

另一方面，美國商務部同日公布，1月新屋開工較前月銳減14.8％，經季調後的年率達133.1萬戶，創下去年8月以來最低紀錄，不及市場預估的145萬戶，和12月上修後的156萬戶。

1月建築許可月減1.5％，經季調後年率為147萬戶，遜於市場預期的150萬戶。占房市大宗的獨棟房屋開工月減4.7％，至年率100.4萬戶。

專家：下半年才會降息

美國近日公布的經濟數據好壞不一，牽動市場對美國聯準會（Fed）的降息時間和幅度預測，1月消費者物價指數（CPI）較預期更火熱，令交易員將首次降息時機推延至6月，不過疲弱的零售銷售報告又再點燃提前降息希望。

美國1月CPI年增3.1％，高於市場預期，1月零售銷售較前月銳減0.8％，創一年來最大降幅。

RBC BlueBay資產管理公司基金經理人道汀（Mark Dowding）表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）要等到通膨更接近2％的目標才會開始降息，如今看來下半年才會降息。