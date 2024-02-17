貧富不均比想像更嚴重

主計總處日前公布元月通膨率，通膨率已降至近七個月最低，只有1.79％，然而根據調查，窮人的通膨率仍達2.09％，依舊在通膨警戒線之上，富人通膨率僅1.57％，通膨對富人的壓力明顯較緩。

這裡的窮人、富人指的是國內所得最低的後20％家庭，與所得最高的前20％家庭，以國內總戶數900萬戶計，這裡講的是前180萬戶與後180萬戶所面對的物價壓力，低所得的180萬戶有著更大的壓力，而他們所得原本已是低的，加以通膨的摧折，可謂雪上加霜。

這不是今年元月才有的問題，而是自有統計以來的常態，以近十年而言，窮人通膨率有八年是高於富人通膨率，顯見窮人長期以來面對較大的物價壓力，何以如此？原因在於窮人所得不多，錢都花在吃、住這些必需品上，依官方估計，他們每百元消費支出就有31元花在食物，有30元花在居住，也就是消費的6成都花在吃、住，因此只要食物上漲，房租調高，他們就首當其衝。反觀富人花在食物、居住的比重只有4成，食物、租金的調漲對他們影響自然小很多。

政府每年8月都會公布《家庭收支調查》，這份調查最引人注目的是所得差距，前20％與後20％家庭的所得差距，一般也稱為五等分位所得差距，學理上稱此為所得分配，但用白話文講，這反映的是貧富不均的變化，然而，這裡反映的只是名目所得差距，並未把物價因素考慮進來，也許有人會問，把物價考慮進來，會不一樣嗎？答案是肯定的，因為窮人面對的通膨率與富人面對的通膨率不同，因此經平減之後會出現變化。

我們的所得層級別CPI（CPI漲幅即通膨率）自2008年開始編製，因此只有十多年的資料可以運用，以這份前20％與後20％家庭的CPI來平減家庭收支調查裡的前20％與後20％家庭的所得，即可得出前20％及後20％家庭的實質所得，據此即可算出實質所得差距。

實質與名目的差別在於名目可能是虛的，當所得成長追不上物價上漲，名目所呈現的成長就是虛的，舉個例子，1974年台灣名目總薪資成長36.5％，由於這一年發生世界性的石油危機，通膨率超過40％，經物價平減後的實質總薪資是負成長7.3％，那一年人們是痛苦的，真正能表達心中感受的不是名目值，而是實質統計。

自2008年到2022年我國前20％與後20％的家庭所得差距變化不大，只從6.05倍擴至6.15倍，但由於窮人的通膨率大於富人的通膨率，經平減後由6.05倍擴至6.36倍。換言之，十多年來這兩個階層的所得差距擴大，0.1倍來自名目所得的變化，有0.21倍來自通膨率，通膨效果是所得效果的2倍。

由於主計總處的所得分配、所得層級別CPI只有五等分位，沒有十等分位，因此我們看到的窮人所得、窮人通膨率仍無法反映經濟弱勢者的現狀，若真能分到十等分位，觀察到所得最低的後10％，他們的收入必更低，而所面臨的通膨壓力則更高。莫以為不過是10％的家庭而已，若以戶數計也高達90萬戶，若以人數計也多達140萬人，並不是少數人。

而以上只是統計到2022年，去年也就是2023年通膨力道持續擴大，待今年8月公布2023年家庭收支調查後，以富人、窮人通膨率加以平減，差距勢必會再擴大，這意味著十多年來台灣貧富不均的實情，比官方所公布的名目差距來得更大，比我們想像的更嚴重。

總統當選人賴清德不久即將上任，期盼賴總統能了解這個問題，並正視這個問題，這些年的經濟發展，低所得族群生活實在太辛苦了，2008～2022年後20％族群的家庭實質所得只由30.3萬元升至31.1萬元，增幅何其小，同一期間我國實質GDP成長58％，兩者成長率有天壤之別，這說明經濟成長的果實，低所得族群所能分享者微乎其微，如此非僅不符社會正義，長此以往，也不利社會的安定。

我們呼籲賴清德所籌組的內閣，必須有熟悉此一問題者，以了解民生疾苦，並設法改善，須知歷史上所有的民怨、動亂、朝代更迭都與貧富不均息息相關，我國十多年來實質所得差距的擴大已超乎想像，更有甚者，統計之力有限，實情也非數字所能述盡說竭，真相者，但憑愛民之心而已，盼賴總統能以臨深履薄的心情來正視這個問題。