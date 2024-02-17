台印度簽MOU 移工來源國+1

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台灣最新的移工來源國終於有譜。台灣和印度政府16日透過視訊簽署勞務合作備忘錄（MOU），後續換文後即正式完成締約。接著將儘速召開工作層級會議，討論開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等，初期採小規模試辦引進印度勞工，正式引進日期尚未決定。

行政院證實台印度簽署移工MOU，並表示MOU明定印度移工開放行業及人數由台方決定；印度方將依台灣需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。強調絕無日前部分網路謠傳大舉引進10萬移工之事。

勞動部表示，MOU完成簽署後，將送立法院查照，並儘速與印度展開工作會議討論執行細節，會透過跨部會共同審慎研議，廣納社會各界意見，採循序漸進、務實辦理。官員強調，會依法公告印度為新增移工來源國，接下來由雇主依個別需求，從已開放移工來源國中，自由選擇引進。

國內目前有75.3萬名外籍移工，移工引進來源國只有印尼、越南、菲律賓、泰國四國。勞動部表示，日韓近年大幅鬆綁移工政策，日本、韓國及新加坡移工來源國均達十多國，台灣移工來源國少、且開發難度高，雇主團體與立法院多要求積極開發新興移工來源國，因應工作年齡人口及基層勞動力急劇縮減的問題。

印度勞工赴海外工作人數達1,800萬人，包括德國、義大利、法國、中東、新加坡、馬來西亞都有引進，以色列近期計劃擴大引進，日本已在2023年簽署MOU，韓國正在洽簽，印度勞工海外多從事建築業、製造業、家事及農業工作，符合台灣引進移工需求。

勞動部強調，台印度雙方已有共識，將採循序漸進、穩健務實原則，也將參考其他國家引進印度移工模式，外交部協助蒐集建議，審慎評估符合台灣文化民情的移工來源地區，優先以具備一定學經歷、英文能力佳的印度勞工為對象，初期採小規模試辦引進，並定期檢視開放成效；如實施成效良好，再漸進增額開放。