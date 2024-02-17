2023新增放款年減68% 國銀新南向授信降溫

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國銀新南向授信近五年狀況

國銀新南向授信降溫。據銀行局最新統計，2023年12月底，國銀對新南向18國放款總餘額達1兆5,855億元，全年放款增加839億元，較2022年增加2,657億元放款，減幅達68％。

金管會分析，近四年新南向授信主要受新冠肺炎疫情影響，2020、2021年疫情爆發，導致授信餘額增幅有限，2022年疫情相對趨緩，致放款大幅增加，2023年則是「回歸穩定成長水平」。

金管會進一步指出，疫情爆發期間，許多新南向國家封城、經濟活動暫停，國銀授信緊縮，2020年授信增加僅52億元、2021年才419億元，2022年疫情趨緩、各國開始解封，經濟活動恢復，國銀授信才大幅成長，疫情前的2019年授信增加1,408億元，去年應算是回歸正常授信速度。

不過，去年前11月原本授信增加984億元，12月不增反降到839億元，金管會指出，向銀行了解情況，主要是借戶還款、台幣升值的匯兌影響，就授信總額來看，仍達1兆5,855億元，較2022年底增加，並沒有放款衰退現象。

2023年全年授信總餘額較2022年增加最多的前四個國家，分別為印度增加放款1,063億元，持續拔頭籌，其次為澳洲增加放款657億元、菲律賓增加80億元、馬來西亞全年增5億元，金管會指出，主要是部分地區有新增聯貸案，因而推升授信餘額。

去年新南向授信總餘額增加最多的前五大銀行以公股行庫居多，分別為華南銀行增208億元、北富銀增148億元、臺灣中小企業銀行增104億元、彰化銀行增90億元、合庫商銀增79億元，民營銀行僅北富銀擠入前五大。

市場需求回落，國銀新南向設點腳步明顯放緩，去年僅核准二處新增據點，未達金管會設定的三處目標。相比2018年至2020年每年核准國銀插旗新南向國家達八處的盛況，去年僅核准彰化銀行向澳洲申設雪梨分行、玉山銀行向馬來西亞申設吉隆坡代表人辦事處，下探近七年次低。