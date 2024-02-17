三因素助攻 國銀壓寶新南向熱點

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國銀壓寶新經濟熱點。國銀指出，近年受地緣政治及疫情影響，台商加速透過供應鏈調整，將產能、生產基地分散至東南亞地區，如越南、泰國、印尼、印度、新加坡、澳洲、柬埔寨都是熱點，今年在地緣政治、全球供應鏈重組、及降息趨勢下，估計新南向授信將持續成長。

去年新南向授信唯一衝進前五大的民營銀行台北富邦銀行指出，其2023年新南向授信年成長率達雙位數，成長來自越南、新加坡、澳洲及印度，主因新南向國家經貿活絡，企業資金需求增加，推升授信餘額增加。

北富銀預估，今年在地緣政治影響、全球供應鏈重組、降息趨勢三因素帶動下，新南向授信將持續成長，除台商最愛的越南外，印度因經濟復甦及政府主導基礎建設需求強勁，另澳洲具綠能發展機會，企業資金需求可期。

國泰世華銀視海外市場為獲利上攻關鍵動能，在東協及大中華地區擁有67個海外據點，在新南向發展聚焦在新加坡、越南及柬埔寨等區域，經營當地企業、台商客戶及跨國企業企金及資產管理等業務；此外，以數位化程度高的越南、柬埔寨為首站市場，透過資訊平台與數位產品等方式將台灣數位化、智能化的經驗移轉，拓展海外的數位消金業務。

中信銀海外布局緊隨台商國際化腳步，在東南亞布局超過20年，在泰國、菲律賓及印尼設有子行，新加坡、越南及印度設有分行，馬來西亞及緬甸設有辦事處。對東南亞跨國人才、產品能力的投資等一直未間斷，希望將台灣服務水平複製到海外據點。

中信銀指出，近年受全球地緣政治及疫情影響，台商投資在東南亞占比已由2018年9％大幅提升至2023年20％，越南、泰國、印尼、印度皆為台商投資熱點，有部分台商會在新加坡設立據點後，再前進東南亞，上述區域皆帶動台商金融需求持續成長。