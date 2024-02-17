台印簽移工MOU 產業界：應開放更多來源國

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對台灣與印度簽署引進移工MOU，產業界表示，台灣是需要勞動力的國家，目前移工來源國太侷限、也愈來愈少，不只是印度，應該要開放更多的來源國。

業界強調，多一個來源國，也就多一個選擇，對產業界而言是好事，只是能否緩解缺工問題，還是要等印度移工正式引進「試」過後，才知道是否符合需求。

工總常務理事、同時是營造公會理事長江啟靖指出，引進印度移工，能否抒解營造業大缺工，仍言之過早。基本上要先「求才」，看他們能力到哪裡，產業界都必須都要經過「試」的過程。

江啟靖認為，台灣是需要勞動力的國家，不只印度，應開放更多來源國，台灣移工來源國太少了。他說，印度給人印象比較適合從事IT產業，營造業也分很多層級，電焊工、水電、環工等也屬營造範疇，要求才、「試」過後，才知道是否符合產業需求。

工總一直都主張積極開發新的移工來源國，因此，對與印度簽定移工MOU是持樂觀其成的態度，多一個來源國，就多一個選擇，「對產業界，是好事。」否則，來源國愈少，就會變成賣方市場，多個來源國，選擇比較多，可以找到符合產業界需求的人。

工總指出，台灣移工來源國長期侷限於東南亞幾國，近來東南亞各國經濟不斷進步，自己國家人力需求也在上升中，台灣移工來源國愈來愈少，加上台灣對移工有年限限制，導致許多經驗老練、技術上手有經驗的移工，必須依法離開台灣，讓台灣成為幫其他國家訓練移工人才的中轉國家，因此，工總建議政府不僅應積極開放更多來源國，也應逐步放寬延長移工在台年限，才能有效解決產業面臨的缺工問題。