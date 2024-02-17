搶便宜日圓 1月換匯爆量 公股銀教戰最佳換匯方式

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

銀行日圓現鈔銷售成長情形

日本是國人最愛旅遊地點，加上今年以來，日圓匯率持續弱勢，更讓民眾搶換日圓、鎖住未來旅遊成本，各公股銀行今年1月日圓兌換都爆大量，年增率紛紛以5成起跳。

公股銀主管指出，日圓持續貶值，今年至今頻頻觸及相對低點，1日圓約兌換0.21新台幣，觸動不少民眾加碼兌換，且民眾近來到日本旅遊、消費，都會使用雙幣信用卡，即當地刷日圓後，信用卡帳單直接以日圓帳戶繳款，在實質需求支撐下，銀行日圓現鈔兌換量今年都大增。

華南銀行統計，今年以來日圓現鈔銷售量與去年同期相比，成長49％，且日圓現鈔銷售量占華銀所有外幣現鈔銷售量近5成，去年整年度的日圓現鈔銷售量較2022年成長2倍。

臺灣企銀1月日圓現鈔售出金額為2.99億日圓，較去年同期增加1.46億日圓，成長95.42％。合庫銀行今年1月日圓現鈔銷售量較去年同期增加逾80％。

第一銀行受惠日圓貶值至近期低點，1月現鈔兌換金額也較去年月平均交易量增加約1成。

遠東銀行自去年下半年因投資及旅遊需求大增，自然人日圓存款量增長近8成，今年以來日圓兌換量亦超過去年同期兌換量的3倍以上。

對於日圓後續如何聰明兌換？公股銀主管分析，隨美國聯準會釋出消息，已淡化美3月降息預期，日本央行亦要維持寬鬆貨幣政策，日圓仍維持相對低點，後續視利率政策調整或將走升，建議民眾倘有日圓需求應分批進場，建議可透過數位通路（網銀、手機、ATM）兌換，不僅有匯率減碼，還可節省臨櫃等候時間。

民眾也可先存日圓存款，有現鈔需求時可從帳戶領取，銀行僅對購買現鈔收取現鈔賣匯價和即期賣匯價差額，不僅可賺存款利息，也有分批降低成本好處。

整體來看，民眾可在日本央行利率政策轉向前，視本身需求「定期定額」兌換日圓，以避免未來匯率變動對旅遊預算的影響。