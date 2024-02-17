散戶「打死不退」！1月定期定額首破百億創新高

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定期定額及零股交易雙雙衝高

儘管今年1月台股震盪小跌，惟內資散戶「打死不退」，臺灣證券交易所16日公布證券商承作定期定額投資金額衝104.07億元，首度越過百億元、月增6.24億元；另1月零股成交金額也暴衝至873.14億元新高、月增238.64億元，顯示內資看好台股後市，趁著發年終獎金加碼搶賺紅包。

從1月定期定額投資創歷史新高，以及開春來台股大漲行來看，投資人押寶紅包行情押對了；證交所預計下周公布定期定額投資的前20大個股及20大ETF，市場正屏息以待，預期資金將大舉湧入元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息及復華台灣科技優息等多檔熱門的高息ETF等。

至於在個股投資戶數近來一路下滑，以護國神山台積電來說，去年12月投資戶數為58,860戶，僅有ETF投資戶數第一的元大高股息的222,057戶的26.51％。台積電龍年開紅盤飆漲能否帶動2月投資戶數回籠，也備受關注。

台股經過2023年大漲26.8％後，2024年1月台股震盪小幅拉回，以小跌0.23％作收，但成交值衝高至近6.66兆元，顯示資金並未被行情震盪擊退，仍勇於進場承接，而定期定額金額更衝上百億元，以近日台股創高表現來看，投資人帳上獲利持續攀升。

證交所自2017年1月16日開放證券商承作定期定額，剛開始因承作券商較少，但近年證券商承作家數從一開始的個位數，目前已有24家證券商參與，帶動小資族、退休族資金風起雲湧投入，如今已如滾雪球般愈來愈大，以1月定期定額104.07億元，與證交所2017年8月首度公布定期定額僅1.2億元來看，六年五個月內翻了85.7倍。

另一方面，證交所於2020年10月26日開盤盤中零股交易，對定期定額一路攀升也有推升作用。證交所統計，2020年10月零股交易僅有161.66億元，但到了今年1月已衝高至873.14億元，四年三個月零股交易也翻了4.4倍；若與上個月僅634.5億元相較，成交值大增238.64億元、月增37.6％。