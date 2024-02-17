金融股成撐盤要角 漲幅前十大名單曝光！公股銀揭存股2大關鍵

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台股金龍年開紅盤後稍事休息，加權指數下跌0.2％，金控雙雄國泰與富邦金控在元月獲利大幅成長下股價上揚，帶動金融股扮演撐盤要角，上市金融股指數16日逆勢上揚0.45％收1,689點，即將挑戰季線反壓。

國泰金16日大漲1.13％收44.55元，富邦金漲0.92％收65.9元，領先群雄。另外，八大公股行庫在新春開工後兩日內獲利了結，賣超台積電，新光金成為買超張數最多個股，合庫金、華南金也受青睞。

16日金融股除國泰金、富邦金大漲外，旺旺保、統一證、新產、三商壽、開發金表現都領先，產險、證券、壽險等皆有，顯示資金布局金融股相當分散。

金融股16日漲幅前十大

公股銀主管分析，經龍年開紅盤激情後，短期內盤勢較不易出現連續大漲，開紅盤日盤中低點18,550點成為下檔重要支撐，若能持續守住大盤將可續創新高，後續更有機會向萬九大關前進。

此外，評估金控股可觀察二重點，一是2023年多數金控獲利回穩，加上股東權益項下的其他權益隨市場多頭回升，2024年各金控股利政策配發可望回歸往年正常水準。其次可觀察美國聯準會可能持續維持較高的利率水平，市場正在密切關注債券殖利率何時會出現逆轉，壽險業的獲利基期較銀行業為低，預計2024年初將展現較為突出的業績。看好富邦金績效穩定、股利可望提升，國泰金則是開年獲利亮眼。

八大公股行庫在開工日台股大漲時大舉賣超、進帳「開工大紅包」，先落袋為安，16日大盤微幅下跌，公股行庫仍維持賣超，兩日賣超最多的個股包括台積電、華泰、緯創等，及ETF元大台灣50、元大高股息等。同時，公股行庫在這兩日逢低補進19日將召開臨董會討論現增的新光金，及合庫金、華南金三家金控股，群創、華邦電也都是買進標的。