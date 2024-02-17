董監事改選行情報到 法人點名16檔可望享受漁翁之利

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16檔董監改選題材股

今年預期超過400家上市櫃公司將改選董監事，「改選行情」已默默展開，市場派與公司派率先開始布局。法人表示，相關題材有機會帶動股價上漲，計有上海商銀、中石化等16檔，投資人可望享受漁翁之利。

據統計，上海商銀、中石化、永豐餘、中環、中天、合晶、建漢、和成、信邦、虹光、順德、健和興、誠研、宏和、東浦、鴻翊等16檔，除了鴻翊16日收盤微幅高於年線，其他股價仍在年線以下，這些公司股本低於500億元，且已公告2024年將改補選，或上一屆董監事將於今年期滿、勢必進行改選，很大共通點是董監事持股都不到10％，不排除成為市場禿鷹緊盯的「獵物」。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光看法，董監事改選行情可以觀察，公司董監持股低於10％或質押比率高、公司資產與帳上現金龐大、股價較低等特色，這類公司較多屬於傳產股、土地資產豐富，過去最經典例子是大同經營權之爭。

法人表示，股東會日期約二個月前啟動停止過戶，公司派、市場派依此將提前開始「買股固盤」，同時對個股形成下檔支撐，通常股東會從4月陸續展開，時間上預期已經開始增持股份。

黎方國指出，爭奪經營權除了透過買股增持，也能以收購委託書的方式爭取認同；依照過去經驗，獲利與金流穩定的金融股、營建股想借殼入主的標的，能關注相關題材股價變化。

臺灣證券交易所董事長林修銘龍年新春團拜也說，鼓勵公司檢視自身股價淨值比（PB），提升上市公司價值，壯大市場規模。據統計，全體上市櫃公司1,827家中，仍有225家淨值低於1。

今年已逐漸浮上檯面的經營權之爭，包括東元、鴻翊。東元三年前曾爆父子之爭，又傳出今年股東會改選，四派股東建商寶佳集團、華新麗華焦家、會長黃茂雄、兒子黃育仁恐再為下屆新董座與董事會席次爭奪；鴻翊去年底則因公司治理爆發經營權大戰，並率先公告3/28將再次召開臨股會，改選董監事。

上海商銀在2016年興櫃登錄時，國泰人壽以每股35元的價格買進5％股份成大股東，在金融界造成轟動；上海商銀今年又將改選董監事，相關話題勢必又將成為市場焦點。