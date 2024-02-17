市場看好積情引領績情 先進封裝設備廠 強漲

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台積電先進製程今年將引領全球半導體產業重回成長軌道，其中先進封裝更是供給關鍵，市場看好先進封裝設備廠今年出貨將邁入高峰，並將推升相關廠商今、明兩年營運連續成長，近日台積電先進封裝設備供應鏈包括弘塑、萬潤、均華股價同步在16日創歷史新高，辛耘、鈦昇也逼近歷史高檔位置，法人看好相關個股今年營運展望。

台積電今年正全力擴充3奈米家族的產能和先進封裝的產能，其中，先進封裝包括CoWoS、SoIC等製程，台積電去年為了應對CoWoS先進封裝產能吃緊的問題，已斥資900億元在竹科銅鑼園區設立先進封裝廠，目標希望今年底達到CoWoS產能倍增，並預估2025年持續擴充CoWoS封裝產能。台積電的先進製程及先進封裝儼然已是今年台積電，甚至是全年半導體重回成長軌道的火車頭。

受到台積電先進封裝CoWoS年底前產能將較去年倍增，同時明年仍可望持續擴充新產能，相關供應鏈個股近二年營運也可望跟著水漲船高，近日台積電股價衝上歷史新高之後，也帶動先進封裝CoWoS供應鏈個股全面噴出，其中，弘塑、萬潤、均華股價16日同步創下歷史新高，高價股弘塑不僅重回700元大關，盤中高點更來到738元的新高位置，終場上漲1.27％收716元；均華及萬潤則是雙雙在年後首度突破200元大關，萬潤高點也來到漲停價228.5元，均華更是以漲停價218元收市。

辛耘近日股價也漲至253元，鈦昇則是來到94.9元，也都是近期股價的波段高點，同時逼近歷史高檔區。

CoWoS設備供應鏈中，濕製程設備主要有弘塑和辛耘，主要是提供自動濕式清洗機台（Wet Bench）、單晶圓旋轉清洗機（Single Wafer Spin Processor）等，其中，又以辛耘市占率較高，萬潤則為CoWoS點膠機與自動光學檢測主要供應商，其他設備供應商還有均華、鈦昇等。

法人指出，CoWoS設備供應鏈個股去年接獲台積電設備訂單後，去年第四季開始出貨，也明顯帶動單季營收，包括辛耘及均華去年第四季營收創歷史單季新高，而弘塑也創近八季營收新高，萬潤也是近五季新高，市場法人認為，今年在先進封裝設備持續出貨下，全年業績成長可期。