2024年聚焦AI商機大行情

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期美國幾項經濟數據，美國1月消費者物價指數（CPI）年變動率3.1％，高於市場預期的2.9％，扣除波動較大的能源和食物後，美國1月核心消費者物價指數CPI年變動率3.9％，高於市場預期的3.7％，讓聯準會官員談話偏向淡化近期降息的可能性。

美國截至2月10日當周初領失業救濟金人數為21.2萬人，低於市場預期與前一周的22.0萬人，整體來看，近期初領失業救濟金人數持穩在20萬～22萬人，顯示企業裁員腳步已有緩和，美國就業市場仍呈現穩健而緩步降溫的態勢，使得聯準會暫無調整利率的急迫性。

反觀歐元區經濟數據與通膨皆快速放緩，經濟瀕臨衰退，歐洲央行（ECB）已結束升息循環，且與美國相比更具降息條件，但官員仍刻意延後降息討論，將對歐元區經濟表現帶來下行壓力。

整體而言，在升息循環結束，且降息還未到之前的這段期間，AI電子業是支撐接下來經濟復甦及成長的最大關鍵，也是2024年市場投資的主流。

從剛公告的1月營收來檢視電子業近況，電子產業1月營收2.11兆元，月減2.37％，年增2.51％。月減主要是電子下游代工廠旺季已過，但上游包括IC設計、晶圓代工，皆呈現月增且年增的態勢，除了農曆年前有備貨潮之外，也反應首季成長主流仍在AI半導體相關產業，有助於ASIC、IP、AI消費性IC、先進製程及封裝等應用迎來明顯成長。

從台積電和聯電近期法說展望觀察，市場建立先進製程庫存需求強勁，成熟製程則平淡未有起色，因此今年電子產業成長主軸仍在AI上，台積電將從第二季開始擴充CoWoS產能，AI缺料情況可望紓解，相關AI電子下游供應鏈營收將逐漸好轉，可留意其後續業績跳增機會。

至於ASIC相關族群1月營收較上月明顯回落，包括世芯-KY、創意、智原營收呈現月減，主因ASIC/IP公司年底為NRE(委託設計)入帳高峰，墊高眾多大廠的12月營收所致，預期為短期營運回調，族群營運年增雙位數，顯示ASIC產業中長線仍正向樂觀。

AI半導體產業將是最具成長潛力的產業，AI客製化晶片趨勢商機及高成長性，近期獲國際大廠認證，外媒傳出輝達（NVIDIA）計畫成立客製化晶片業務部門，爭取價值高達300億美元的人工智慧市場，同時也能藉由客製化晶片降低自身GPU產品被取代的情形。由此可見，ASIC市場的成長潛力及市場非常大，在CSP業者仍有分散晶片供應商的需求之下，不僅NVIDIA將持續成長，也有助於帶動台灣ASIC及IP業者跟著迎風高飛。

AI自研晶片趨勢商機，將有利台灣IC設計業，在AI被廣泛使用後，以客製化ASIC取代部分GPU做AI推論將成為趨勢，一來可將軟硬體按系統廠所需進行最優化設計，二來能節省更多成本，ASIC業者也表示，客戶詢案積極度一直在提高，未來將有更多應用，催生對算力及ASIC的需求。

根據機構資料，2020～2028年全球AI半導體市場預估複合成長率（CAGR）為25～30％，同時機構也預估，ASIC類型的晶片，在所有AI晶片當中的市占率將逐年提升，顯示ASIC產業在未來每年皆有高於三成的成長空間，因此預期ASIC業者未來營運成長性，將有望優於AI產業平均。

未來在應用面、用戶數大幅擴增後，加上ASIC取代GPU進行推論，預期未來數年IP、ASIC業者將有望大啖AI商機。

整體而言，當前電子環境有逐漸轉好的現象，其中AI上游半導體，包括IP、ASIC、先進製程及封裝，將扮演2024年成長主軸，而該相關族群也將是2024年投資的主旋律，相關業者的獲利及市值皆有望迎接新一波的成長循環。