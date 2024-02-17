囤房稅2.0課徵指引出爐 建商、非自住稅率一次看

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房屋稅差別稅率級距

財政部16日預告囤房稅2.0地方課徵參考基準，其中最受矚目的一般民眾非自住、非出租、非繼承（即囤房）稅率，全台分為直轄市和非直轄市兩組，六都稅率最低3.2％起跳；至於非六都最低稅率則是2.6％。

財政部把囤房稅課徵對象，分為即建商、特定房屋（出租和繼承取得）及一般囤房者三大類。一般囤房者是依房屋所在地及持有戶數計算稅率，法定稅率是2％至4.8％，依參考指引則至少介於2.6％至4.8％。

至於出租和繼承房屋是依戶數分三級課稅，並不會因房屋所在地位於直轄市或非直轄市而不同，四戶以內稅率1.5％、五至六戶稅率2％、七戶以上則適用2.4％稅率。

建商餘屋也不依全國歸戶數和房屋所在地區級距課稅，而是視「持有期間」分五級課徵，持有一年以內採最低稅率2％，持有五年以上才適用最高的4.8％。

財政部表示，相關設計是鼓勵建商視市場情況及衡酌將負擔的房屋稅稅負，調整售價加速出售，透過房屋市場價穩量增，希望讓購屋者能買到好屋。

全國單一自住的部分，稅率將自現行1.2％降至1％，財政部16日也公布排富條款，其中六都及新竹縣市為一組，排除自住應稅房屋現值前1％；其他縣市則排除自住應稅房屋現值前0.3％，估算有99％以上單一自住戶可適用。

財政部解釋，主要是新竹縣市高價宅行情不遜於六都，以排富條款算出的金額僅低於雙北和高雄。依財政部估算，全台適用單一自住優惠稅率的戶數共312萬5,533戶，會被排富去除掉的戶數僅2萬6,592戶。

囤房稅2.0今年7月上路、明年5月開徵房屋稅時適用。依財政部試算，加重囤房者負擔部分可增加稅收40.92億元、全國單一自住減稅部分則會有稅損23.6億元，合計推動囤房稅2.0可使稅收淨增加約17.32億元。

財政部16日也同步調整個人出售房屋財產交易所得計算規定，擴大高價房屋交易範圍，個人若出售2014年以前取得房產，台北市交易金額6千萬元、新北4千萬元、其它縣市2千萬元至3千萬元以上，即要依成交價而非房屋現值課稅。