和泰車展望 今年市占挑戰23連霸

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和泰車2024年銷售目標

國內車市去年以47.7萬輛創近18年新高，和泰車16日正式揭櫫2024年新車市場展望，總經理蘇純興表示，今年車市估仍有45萬輛以上水準，集團三大品牌在去年刷新史上最高紀錄後，今年將續挑戰17萬輛、市占率37.8％新高目標，衝刺23連霸。

和泰車旗下TOYOTA、LEXUS及HINO去年合計登錄逾16.6萬輛，首次突破16萬輛，創集團有史以來最高銷售台數，並蟬聯22年台灣車市龍頭。儘管認為整體車市將些微衰退，但和泰車仍將追求成長，其中TOYOTA單一品牌將增逾7,500輛。

LEXUS部分，隨著上一次的第二代據點升級計畫已超過5年，蘇純興宣布，今年啟動LEXUS全台25個據點的第三代據點升級建設計畫。內部估算，由於將大規模進行軟硬體升級，總投資金額逾25億元。

對於今年車市看法，蘇純興說，全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，估全年市場仍有45萬輛以上水準。

和泰車為達成近15年新高市占目標37.8％，今年將持續推出多款新車，TOYOTA有新世代大改款Camry，以及引擎性能調校後的小改款GR Yaris。

LEXUS 1月已發表全新級距都會跨界休旅LBX，目前接單突破1,800張，16日發表動力升級後的全新UX300h，車價自149.9萬元起，設定今年銷售目標約2,400輛。

蘇純興表示，LBX推出後接單熱絡，將繼續向原廠爭取擴大配額，LEXUS今年銷量受到配額限制，否則樂觀估計仍可繼續成長。

商用車部分，和泰車持續規劃以專案進口完成車的方式，導入TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士，另將提供更多特裝車供台灣市場選擇。

汽車集團近年積極發展MaaS移動事業，16日也證實yoxi車隊將結盟Uber，率先成為全台首個可透過兩大平台派遣計程車司機的車隊。此外，iRent持續擴大共享車平台營運，與更多加盟夥伴合作。另去年成立的旅遊規劃App「去趣」今年下載目標將挑戰逾200萬，成為深化串接集團移動服務，打造MaaS移動服務生態系的利器，蘇純興說，藉由這幾個轉投資布局，將開創集團移動服務全新時代。