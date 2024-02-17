連九紅 元月證交稅成長 創三年新高

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證交稅連九紅

AI熱潮衍生的股市交易動能延續，加上市場預期美國聯準會（Fed）升息將近尾聲，1月股市交投強強滾，財政部16日統計，1月證交稅稅收191億元、年增1.8倍，年增率除寫下連九紅，更創下三年新高水準。

財政部16日公布1月稅收情況，由於去年春節連假落在1月，比較基期偏低使得今年1月和股市、房市及車市相關的各種稅收齊揚，包括證交稅、車輛類貨物稅、個人房地合一稅及契稅都出現倍增的表現。

此外，1月印花稅因升息和房地交易推升，稅收7.53億元創下單月新高；遺產稅則因大額稅款案件增加，1月實徵淨額42億元、年增1.2倍是64個月新高。1月遺產稅逾5千萬元案件共15件，其中七件金額逾億元，最高案為5.2億元。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，1月實徵淨額2,233億元，年增466億元、26.3％，其中以營業稅增加132億元、證券交易稅增加122億元和關稅增加40億元較多，其中關稅主要是受小客車進口稅額增至16億元、年增44.3％帶動。

從貨物稅同樣可看出新車依舊熱銷的現象，財政部統計，1月車輛類貨物稅增加40億元、年增1.7倍，國產車貨物稅增加7億元、進口車貨物稅增加了32億元。

股市交易熱度也持續發燒，劉訓蓉表示，1月上市櫃股票日均量3,483億元，較去年同月2,271億元成長53％，且因農曆春節落點導致1月交易日較去年增加九天，1月證交稅實徵淨額191億元，年增122億元是2021年8月以來最大增數。