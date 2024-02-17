飲料廠漲價接力賽 黑松含糖飲料 最高漲25％

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春節前主計總處才公布消費者物價指數CPI持續探低，通膨壓力趨緩，年後飲料大廠黑松率先開槍，3月將針對含糖飲品包括罐裝黑松沙士、寶特瓶FIN、C&C等調漲價格，最高調幅達25％，罐裝黑松沙士每罐從20元漲至25元。

值得注意的是，自去年第四季開始，包括寶礦力公告寶特瓶裝調幅在11％～25％，舒跑亦於10月調價，泰山含糖飲料也不少，泰山冰鎮等傳出要調漲，一直撐到現在，也在評估上半年調漲，至於食品廠龍頭統一集團仍延續過往統一集團董事長羅智先所言，沒有調漲計畫，原物料、物流等成本自行吸收，最重要是透過管理機制優化降低壓力。

黑松指出，因應原料、包裝、運輸和人事等成本上漲，造成各項產品成本及營運費用不斷增加，已向通路宣布將於3月1日起，針對部分10至20年未曾調價之品項，像是黑松沙士、FIN、C&C等系列，陸續調整價格，調幅11％～25％不等。

黑松董事長張斌堂去年底指出，原物料價格因戰爭、航線更改充滿變數，其中糖價去年漲幅達14％，成本墊高逾1,100萬元，今年漲勢可能攀升至20％，因應糖等原物料續漲，原本就規劃在上半年調高出廠價（除碳酸之外的飲料），3月1日起將調漲飲料，包括寶特瓶975ml黑松FIN自35元漲至39元，580ml黑松FIN系列自25元漲至29元，500ml黑松C&C系列自29元漲至35元，罐裝330ml黑松沙士系列、黑松C&C系列自20元漲至25元，其中FIN上市超過20年、C&C上市超過10年均未曾調價。

黑松2022年5月曾就碳酸飲料調整價格，包括黑松寶特瓶裝600ml的黑松沙士、加鹽沙士、黑松汽水，價格由29元調漲至35元，漲幅逾2成，此次以含糖或含乳商品為優先漲價對象。

金車大塚寶礦力去年11月調漲，也是歷經17年未漲後，在撐不住原料、物料與物流成本直增情況下，就寶特瓶345ml、580ml、900ml與1460ml等調漲4～5元，調幅11％～25％。

泰山甜品、飲料不少，包括泰山八寶粥、冰鎮系列與加味氣泡水等，去年第四季即傳出泰山冰鎮擬漲價20％。